Un video circolato su Internet immortala il momento in cui è scoppiato il terribile incendio che martedì scorso ha causato la morte di oltre 100 persone in una sala per matrimoni nella città irachena di Bakhdida, nella provincia di Ninive (Irak).

Nella registrazione, ampiamente diffusa dai media iracheni, si vedono gli sposi ballare al centro della stanza, quando pezzi di baldacchino avvolti dalle fiamme cominciano a cadere dal soffitto, seminando il panico tra gli invitati, che fuggono in terrore mentre frammenti di stoffa infiammati cadono su di loro. Questo e altri video mostrano la rapidità con cui il fuoco si è diffuso, prima attraverso il soffitto e poi attraverso la stanza, dove erano riuniti circa 900 ospiti, secondo il portale Baghdad Today.

Secondo i dati diffusi dal quotidiano, circa 150 persone sono rimaste ferite, molte delle quali sono in condizioni critiche. Tra i sopravvissuti ci sono anche la coppia, che è riuscita a scappare correndo attraverso la cucina e non attraverso la porta del corridoio, riferiscono i media.

Da parte sua, il Ministro dell’Interno individua nell’uso dei fuochi d’artificio l’origine della tragedia e denuncia che durante la cerimonia non sono state rispettate le norme di sicurezza. Il 27 settembre, il Consiglio giudiziario supremo del paese ha annunciato che nove imputati in relazione all’incendio sarebbero stati interrogati, mentre emetteva mandati di arresto per altre due persone.

Nel frattempo, giovedì il primo ministro del paese, Mohammed Shia Al Sudani, ha visitato alcune delle persone colpite in un ospedale e ha promesso di assicurare alla giustizia i responsabili della tragedia. “Non ci sarà tolleranza per nessun caso di negligenza da parte di un dipendente statale, e questo è l’approccio del governo”, ha promesso.