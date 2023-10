Una nuova tendenza virale su TikTok chiamata “gioco della virgola” sta preoccupando gli esperti di salute, i genitori e gli insegnanti. Consiste nel colpire qualcuno alla nuca con un colpo secco in due direzioni opposte, con l’obiettivo di far ruotare la persona o addirittura romperle il collo. Questo gioco comporta seri rischi per la salute dei bambini, poiché può causare lesioni cervicali.

Sono stati segnalati diversi casi, tra cui una ragazza ricoverata a seguito di un colpo al collo. Le autorità scolastiche stanno prendendo provvedimenti severi contro coloro che praticano questa pericolosa sfida. Genitori, insegnanti ed educatori devono essere vigili per prevenire ulteriori incidenti.

Il “gioco della virgola”, il pericoloso trend di TikTok che affligge le scuole

Nei cortili delle scuole e su TikTok, un sinistro gioco segue l’altro. Dopo il “gioco della sciarpa” o la “sfida della cicatrice”, ora è il “gioco della virgola” che sta invadendo le aule. Sulla piattaforma di social media cinese, centinaia di video visti migliaia di volte mostrano adolescenti che compiono questo gesto violento contro un compagno di classe, un fratellino o un amico.

Il principio è semplice: afferrare la testa di qualcuno di sorpresa con una mano e poi muovere improvvisamente il suo collo in direzioni opposte.

Questo fenomeno non è recente: esisteva prima che i telefoni arrivassero nelle mani degli adolescenti e quindi prima dell’esistenza di TikTok.

Anche se alcuni video sono stati pubblicati diversi mesi fa sulla piattaforma, l’inizio dell’anno scolastico ha esacerbato la pratica di questo movimento, il cui nome deriva da un gesto tecnico utilizzato nel calcio. Tuttavia, questa manipolazione può essere estremamente pericolosa.

È stata la madre di uno studente di una scuola a dare l’allarme il 15 settembre scorso dopo che suo figlio è stato vittima, incolume, di questo gesto. La segnalazione viene presa sul serio: il lunedì successivo, il preside della scuola interviene nelle lezioni per ricordare la pericolosità di questo “gioco” e invitare gli studenti vittime a parlare (bullismo a scuola).

Ogni volta che i social media sono coinvolti, il semplice gioco si trasforma in una competizione, in cui l’assurdità e la violenza si rispondono. Spesso la vittima viene colta di sorpresa da dietro. In altre situazioni, alcuni adolescenti si mettono in scena e compiono il gesto di fronte a un amico che acconsente.

Ma le conseguenze di un’azione del genere possono essere molto gravi. È un gioco stupido e innecessariamente pericoloso. Il collo è la connessione tra il cervello, la bocca e il resto del corpo. Attraverso di esso passano i tubi arteriosi, venosi, digestivi e il midollo spinale. Fare ciò può annullare i sistemi di difesa naturali del corpo e il peso della testa può creare un movimento che supera le normali capacità delle articolazioni.

Se le conseguenze dipendono dal movimento e dalla violenza del gesto, possono variare dalla rigidità del collo allo stiramento cervicale con lesione dei legamenti e complicazioni neurologiche. I danni possono essere gravi o addirittura irreversibili, e persino la morte. Movimenti come questo sono vietati ai fisioterapisti e riservati agli osteopati.

In passato, altri “giochi” resi popolari sui social media hanno avuto conseguenze fatali. Nel febbraio 2018, Tom, undicenne, è morto dopo aver giocato nella sua stanza al “gioco della sciarpa”, che consiste nel trattenere il respiro o stringersi il collo fino a perdere conoscenza.