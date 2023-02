Il governo canadese ha vietato l’uso della popolare rete cinese di video brevi TikTok su tutti i dispositivi mobili ufficiali. Lo ha annunciato lunedì la presidente del consiglio del Tesoro Mona Fortier: “A partire dal 28 febbraio 2023, l’applicazione TikTok verrà rimossa dai dispositivi mobili distribuiti dal governo. Agli utenti di questi dispositivi verrà inoltre impedito di scaricare questa applicazione in futuro“.

TikTok, presenta un livello di rischio inaccettabile per la privacy e la sicurezza

E aggiunge: “A seguito di una revisione di TikTok, il chief information officer canadese ha stabilito che presenta un livello di rischio inaccettabile per la privacy e la sicurezza“. Precisa: “La decisione di rimuovere e bloccare TikTok dai dispositivi mobili dell’Amministrazione è presa come misura precauzionale, soprattutto alla luce delle preoccupazioni circa il regime legale che regola le informazioni raccolte dai dispositivi mobili, ed è in linea con l’approccio dei nostri partner internazionali“.

I metodi di raccolta dei dati di TikTok forniscono “un accesso sostanziale'” ai contenuti del telefono, ha affermato Fortier. D’altra parte, ha affermato che per i cittadini canadesi la decisione di utilizzare l’applicazione è una “scelta personale”. Nel frattempo, l’Office of the Privacy Commissioner canadese ha annunciato giovedì che sta avviando un’indagine su TikTok, coinvolgendo tre uffici provinciali omologhi.

Vietato l’uso di TikTok, ecco dove e come

L’annuncio arriva pochi giorni dopo che la Commissione Europea ha vietato l’uso di TikTok sui loro telefoni di lavoro. Lo scorso anno il Congresso degli Stati Uniti ha proibito per legge l’uso di TikTok su tutti i dispositivi elettronici governativi del Paese. Inoltre, almeno 27 stati hanno approvato una legislazione che prevede un divieto totale o parziale dell’app. Gli Stati Uniti stanno ora valutando una legge per porre fine completamente all’uso di TikTok sul proprio territorio, temendo che possa essere utilizzato per spiare gli americani.

“TikTok raccoglie dati vasti e sofisticati dai suoi utenti”

Il senatore democratico per lo stato del Colorado, Michael Bennet, che ha esortato Apple e Google a rimuovere TikTok dai loro app store, ha dichiarato a inizio febbraio:

“Come la maggior parte delle reti, TikTok raccoglie dati vasti e sofisticati dai suoi utenti, comprese impronte facciali e vocali. A differenza della maggior parte delle piattaforme di social media, TikTok pone un problema unico, perché la legge cinese obbliga ByteDance, la sua società madre, con sede a Pechino, a sostenere, assistere e cooperare con gli sforzi dell’intelligence statale”.