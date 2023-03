In questi tempi di forte digitalizzazione, in cui le relazioni a distanza sono sempre più comuni, è naturale che le persone cerchino modi per mantenere la connessione emotiva e fisica con i loro cari. Un’azienda cinese ha sviluppato un dispositivo che permette di inviare baci a distanza, suscitando l’attenzione degli internauti e aprendo un interessante dibattito.

Questa invenzione, brevettata dall’Istituto Vocazionale di Tecnologia Meccatronica di Changzhou, è dotata di una superficie di silicone che si adatta alla forma delle labbra umane. Inoltre, ha sensori e attuatori che rilevano e replicano il movimento e la forma delle labbra della persona con cui si è connessi. Inoltre, il dispositivo può anche rilevare la temperatura delle labbra dell’utente e regolare la superficie di silicone per replicare il calore.

Il dispositivo è dotato anche di un microfono e altoparlante integrati, che consente di ascoltare i suoni che fa il tuo amato mentre ti bacia. Per usare il dispositivo, è sufficiente scaricare l’applicazione corrispondente sul cellulare e collegare il dispositivo di “baci remoti” alla porta USB del telefono.

Grande entusiasmo nei social

Questo gadget ha suscitato grande entusiasmo sui social network cinesi, con molti utenti affascinati dalla possibilità di facilitare l’amore a distanza, mentre altri hanno criticato il dispositivo per considerarlo volgare e poco romantico. Nonostante le reazioni contrastanti, i post correlati al dispositivo hanno accumulato centinaia di milioni di visualizzazioni in una sola settimana.

Questo dispositivo, disponibile a 288 yuan (circa 39 euro), può essere una soluzione interessante per coloro che cercano modi per mantenere la connessione fisica ed emotiva in una relazione a lunga distanza. Anche se ha suscitato controversie, il fatto che abbia generato così tanto interesse indica che c’è una domanda di soluzioni per l’amore a distanza.