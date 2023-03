Se stai cercando un nuovo smartphone funzionale ma non vuoi spendere troppo, potresti considerare il nuovissimo smartphone mid-range della marca Honor: l’Honor x8a. Questo brand è noto per produrre dispositivi di alta qualità a prezzi convenienti, e l’x8a non fa eccezione. È uno smartphone tanto funzionale quanto elegante e offre tantissime caratteristiche interessanti che lo rendono un’opzione attraente per chi sta cercando un nuovo modello. Scopriamo insieme quello che ha da offrire.

Design

L’Honor x8a si presenta come un telefono dal design accattivante e dalle dimensioni ergonomiche. Disponibile in tre diverse colorazioni – Cyan Lake, Titanium Silver e Midnight Black – misura 162,9 x 74,5 x 7,48 mm, con un peso di circa 179 g (batteria inclusa). Vanta un ampio schermo da 6,7 pollici, perfetto per guardare film, giocare ai videogiochi o navigare in Internet.

Display

L’Honor x8a è dotato di un display LCD LTPS da 6,7 pollici con una risoluzione di 2388 x 1080 pixel e una gamma di 16,7 milioni di colori. Questo garantisce un’esperienza visiva nitida e brillante, con colori vivaci e dettagli precisi, ideale per la visualizzazione di foto, video e giochi.

Inoltre, il display supporta fino a 10 punti di tocco simultanei e la funzione Gesture multitocco, il che significa che è possibile utilizzare semplici gesti per navigare rapidamente tra le applicazioni, ridimensionare le finestre e altro ancora. Grazie alle dimensioni generose del display, si può godere di una visualizzazione ottimale, senza dover ingrandire i contenuti o scorrere troppo spesso.

Prestazioni

L’Honor x8a è un dual sim che monta un processore Octa Core MediaTek Helio G88, che permette allo smartphone di offrire un’esperienza d’uso fluida e reattiva. Grazie alla memoria RAM di 6 GB, offre anche la possibilità di gestire facilmente applicazioni complesse e multitasking.

La GPU Mali-G52 MC2 con una velocità di aggiornamento di 90 Hz, contribuisce a una grafica nitida e dettagliata durante l’utilizzo di giochi e applicazioni grafiche. I 128 GB di memoria assicurano una notevole capacità di archiviazione.

Il dispositivo è dotato di diversi sensori, tra cui il sensore di gravità, la bussola, il sensore di luce ambientale e il sensore di prossimità da software. Inoltre, supporta lo sblocco tramite impronta digitale grazie al sensore di impronte laterale. È anche presente la tecnologia NFC, il GPS e il Bluetooth. Lo smartphone Honor x8a è dotato di una batteria ai polimeri di litio con una capacità di 4.500 mAh (nominale di 4.400 mAh). Questa può essere caricata in modo rapido attraverso il cavetto da 22,5 W.

Fotocamere

Sul retro, l’Honor x8a presenta una tripla fotocamera composta da una fotocamera principale da 100 MP con un’apertura di f/1.9, una fotocamera ultra grandangolo da 5 MP con un’apertura di f/2.2 e una fotocamera macro da 2 MP con un’apertura di f/2.4.

Questa configurazione permette di scattare foto nitide e dettagliate in modalità diverse, come ritratti, foto di gruppo, panorami, macro, apertura, time-lapse, panorama e molte altre. Anche la registrazione video è di alta qualità, con una risoluzione massima di 1080p.

Per quanto riguarda la fotocamera selfie, invece, questa è dotata di un sensore da 16 MP con un’apertura f/2.45. La risoluzione massima delle immagini scattate è di 4608 x 3456 pixel, mentre per i video la risoluzione massima è di 1080 x 1920 pixel. Offre varie modalità di scatto, tra cui foto, ritratto, cattura dei sorrisi e specchio. Inoltre, è in grado di effettuare il riconoscimento del viso in 2D.

Un’opzione da tenere d’occhio!

L’Honor x8a potrebbe essere migliorato sotto qualche aspetto. Per esempio non supporta la ricarica wireless né il 5G. Non ha una certificazione IP, ma questo non è un grosso problema: tutte le protezioni IP, con il tempo, perdono d’efficacia. Ha però un grandissimo vantaggio: un prezzo ottimo che possiamo definire conveniente, date le ottime caratteristiche descritte finora. L’honor x8a è un’ottima scelta per chiunque stia cercando un nuovo modello, funzionale ma non troppo costoso: scoprilo sul sito ufficiale!