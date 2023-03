Hai visto il nuovo Honor x8a e ti chiedi se sia lo smartphone giusto per te oppure no? Troverai le risposte ai tuoi dubbi, continuando a leggere questo articolo. Insieme scopriremo tutti i motivi per cui acquistarlo e vedremo anche alcune ragioni che potresti trovare non così allettanti. Se sei curioso, continua a leggere!

Motivi per cui acquistarlo

L’Honor x8a eccelle sotto vari aspetti, che ora vedremo velocemente:

Grande eleganza: l’Honor x8a ha un design molto raffinato con bordi arrotondati e il display curvo. È ampio ma sottile, facile da usare e da tenere in mano. Inoltre, è molto leggero, dato che pesa meno di 180 grammi. I colori in cui è disponibile, Cyan Lake, Titanium Silver e Midnight Black, sono molto affascinanti. Ottima risoluzione: l’Honor x8a ha un ampio display LCD senza bordi da 6,7 pollici e offre un’esperienza di fruizione eccellente. Rende contrasti elevati e un’ottima fluidità, grazie alla velocità di aggiornamento di 90 hz. Il display è certificato TÜV Rheinland: scherma la luce blu e riduce l’affaticamento visivo. Buone prestazioni: sia il processore che la GPU e l’interfaccia dell’Honor x8a lo rendono un dispositivo reattivo e perfetto per il multitasking. Può elaborare velocemente gli input, anche grazie alla RAM da 6 GB. Tanto spazio di archiviazione: l’Honor x8a ha un’ampia capacità di archiviazione interna da 128 GB, che permette di salvare una quantità enorme di app, foto, video, musica e file di vario genere. Tanta autonomia: la batteria da 4500 mAh assicura una lunga autonomia, superiore alle 24 ore. Chi passa tutto il giorno fuori casa, non deve preoccuparsi di portare con sé un caricatore. Facendone un uso intenso porterà a casa l’Honor x8a con batteria sufficiente per rilassarsi guardando video, giocando ai videogame o utilizzando i social. Bellissime foto: l’Honor x8a ha una potente fotocamera tripla con sensore da 100 MP più macro e sensore di profondità. Scatta fotografie eccezionali in ogni contesto, anche di notte. La fotocamera dei selfie è di 16 MP. È possibile girare video in alta risoluzione e usare tantissime modalità.

Cosa poteva essere migliorato?

L’Honor x8a non è privo di aspetti che possono essere di poco migliori. Si tratta di piccole accortezze che non compromettono la qualità generale del dispositivo e che scompaiono di fronte a tutti i vantaggi appena citati.

Innanzitutto lo schermo è un LCD che, per quanto garantisca un’ottima risoluzione, è leggermente inferiore ai display AMOLED, più costosi. Uno svantaggio è che la visibilità è ridotta sotto la luce del sole, ma bastano pochi accorgimenti per ovviare al problema.

L’Honor x8a non ha una protezione IP certificata, ma questo non vuol dire che non sia in grado di resistere alla polvere o agli schizzi d’acqua. Senza contare che anche i sistemi di protezione con il tempo tendono a perdere le loro proprietà protettive. A questo si rimedia con una buona custodia che dovrai utilizzare comunque, se non vuoi che si righi nel giro di poche settimane.

Infine, l’Honor x8a, almeno per ora, è compatibile con il 4G e la versione 5G non è ancora disponibile. A meno che tu non abbia importanti esigenze di maggiore velocità, questo non sarà un grave problema. Se fino a ora hai sempre usato il 4G e non hai mai avuto problemi, continuerai a trovarti bene con l’Honor x8a.

Fa per te oppure no?

Non ci sono dubbi: dell’honor x8a display, prestazioni, memoria, fotocamera e batteria sono tutte caratteristiche che lo rendono un ottimo modello, in grado di soddisfare la stragrande maggioranza degli utenti che cercano un buon dispositivo a un ottimo prezzo.

I suoi piccoli nei non sono così rilevanti, soprattutto se si considera il rapporto tra qualità prezzo. Se ancora non hai bisogno del 5G e se per te il risparmio che non scende a compromessi è la cosa più importante, allora non ci sono dubbi che l’honor x8a faccia proprio al caso tuo.