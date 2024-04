Esame della ‘forma del telefono’: impatti sulla salute della mano

Se sei qui con il tuo smartphone, fermati un attimo e considera come lo stai impugnando. Forse stai sostenendo il peso del telefono con il mignolo piegato all’interno e bloccato. Hai mai riflettuto sulle possibili conseguenze di questa postura sulla salute della tua mano? Il fenomeno si trova su anche su TikTok sotto l’hashtag “Pinky Finger Smartphone”.

Con l’aumento delle dimensioni dei nuovi modelli di smartphone, cresce anche il numero di domande riguardanti il cosiddetto “mignolo dello smartphone“. Potresti aver notato che sostenere a lungo il tuo iPhone o Smartphone Android con il mignolo potrebbe causare un’indentazione sulla pelle. Tuttavia, esaminiamo più da vicino questo fenomeno muscolo-scheletrico e sveliamo alcune informazioni diffuse in rete.

Il fenomeno del “Mignolo dello Smartphone”: analisi approfondita

Abbiamo raccolto informazioni da due esperti di mano: un terapista occupazionale e un chirurgo della mano. Nonostante la diffusione in rete, “Mignolo dello Smartphone” non rappresenta una diagnosi ufficiale, come confermato da entrambi gli specialisti. Ciò non significa, però, che sostenere il telefono per lunghi periodi non possa arrecare danni al mignolo, alla mano o all’arto superiore. Approfondiamo ulteriormente questa tematica.

Impatti sulla salute derivanti dal modo di tenere il telefono

Il termine “Mignolo dello Smartphone” indica il modo in cui alcune persone sostengono il loro smartphone con il bordo interno del mignolo, mentre le altre dita reggono il retro del telefono e il pollice interagisce con lo schermo. Questa postura può contribuire ad aggravare diversi problemi comuni della mano e dell’arto superiore, tra cui:

Dito a scatto preesistente.

Sindrome del tunnel carpale.

Sindrome del tunnel cubitale.

Crampi alle dita e deviazione articolare in caso di artrite.

Consigli per prevenire danni alla mano derivanti dall’uso dello smartphone

Il problema più comune associato a questa postura è il dito a scatto del mignolo. La flessione del mignolo per sostenere il telefono può causare il blocco del dito in posizione flessa, specialmente se vi è una condizione preesistente.

Inoltre, mantenere il telefono in una posizione che coinvolge il polso e il gomito può esacerbare la sindrome del tunnel carpale e la sindrome del tunnel cubitale. Modificare il modo in cui si impugna e si utilizza il telefono può essere d’aiuto, ma in caso di sintomi persistenti è consigliabile consultare uno specialista dell’arto superiore per una valutazione dettagliata.

La salute della mano al di là dello smartphone

In conclusione, il dolore e i crampi causati dalla postura prolungata della mano dovrebbero fungere da campanello d’allarme per cambiare le abitudini. Trova modi alternativi per utilizzare le tue mani, come leggere un libro, trascorrere del tempo con gli amici, fare attività all’aperto o dedicarti al tuo hobby preferito. Queste attività non solo favoriscono il benessere della mano, ma arricchiscono anche la tua vita in modi significativi.