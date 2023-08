Amiamo tutto ciò che ci fa sentire bene, e il nostro cervello è progettato per rilasciare la sensazione piacevole di dopamina e ossitocina quando ci troviamo di fronte a qualcosa di cui abbiamo bisogno. Quindi, quando assaggiamo cibi deliziosi, guardiamo un eccellente film o ammiriamo splendidi panorami, ci sentiamo confortevoli e rilassati e cerchiamo di mantenere queste sensazioni positive con noi. Inoltre, gli smartphone ci possono fornire un’enorme quantità di informazioni e cerchiamo quelle che ci fanno sentire bene. Questo ci rende dipendenti dagli smartphone. In questo articolo, parleremo di come gli smartphone promuovono sensazioni positive, di come alleviano sensazioni negative e della loro significativa importanza pratica.

Gli Smartphone Promuovono Sensazioni Positive

Possiamo ottenere tutto ciò che vogliamo attraverso i nostri smartphone. Lo smartphone può portarci buone notizie e supporto sociale collegandoci al mondo esterno. Ti senti a disagio quando il tuo smartphone non è accanto a te? Siamo troppo dipendenti dai nostri smartphone e ci piace usarli per i videogiochi, i collegamenti sui social media, guardare film, fare shopping online e molte altre funzioni che migliorano le nostre sensazioni. Quando cammini per la strada o sei seduto da solo in un ristorante, il tuo smartphone diventa l’unico compagno, ma diventa anche una connessione con il mondo. Quindi, anche se sei solo, non ti senti solo perché hai il tuo smartphone con te, e questo ti rende dipendente da esso.

I Nostri Sentimenti Negativi Possono Essere Sfogati dai Nostri Smartphone

A volte ci sentiamo nervosi o irritati perché concentriamo la nostra attenzione su questo tipo di informazioni.

Quando utilizziamo i nostri smartphone per il divertimento, la nostra attenzione si sposta e i nostri sentimenti negativi vengono liberati. Molti utenti scelgono i loro smartphone perché cercano un dispositivo per il gioco, non solo per telefonare. Ad esempio, Oppo Find X3 Pro è dotato di 12 GB di RAM e un processore Qualcomm Snapdragon 888, molti utenti scelgono uno smartphone così potente perché nella maggior parte dei giochi e delle applicazioni di intrattenimento lo smartphone funziona bene. Dopo una giornata di lavoro di 8 ore, ci sentiamo sempre stanchi e il modo più semplice per liberare lo stress è cercare qualcosa di divertente nelle nostre vicinanze. Pertanto, i nostri smartphone possono davvero essere l'”arma” per liberarci dai sentimenti negativi.

Lo Smartphone è Significativo Praticamente nella Nostra Vita Quotidiana

Ti accorgi che la tua vita quotidiana dipende strettamente dal tuo smartphone? Dal momento in cui ti svegli al mattino, all’ultimo minuto prima di chiudere gli occhi la sera, stiamo costantemente utilizzando i nostri smartphone. Quando cerchiamo di contattare qualcuno, li chiamiamo con lo smartphone o tramite i social media. Quando cerchiamo informazioni o leggiamo le notizie, utilizziamo i nostri smartphone per cercarle online. Quando cerchiamo di acquistare qualcosa online, apriamo l’applicazione di shopping online e iniziamo. Quando ci sentiamo annoiati e cerchiamo qualcosa di interessante, lo controlliamo online. Poiché lo smartphone è multifunzionale, nessuno di noi può liberarsene facilmente, e ciò rende lo smartphone dipendente.

Conclusioni

In conclusione, lo smartphone ci aiuta promuovendo sensazioni positive ed è un compagno significativo quando siamo soli. Nel frattempo, a volte ci sentiamo tristi e i nostri smartphone possono sostenerci nel liberare sentimenti negativi, aiutandoci a spostare la nostra attenzione su qualcos’altro. È il modo più comodo per farlo poiché teniamo sempre il nostro smartphone con noi. Infine, la nostra vita quotidiana dipende praticamente dagli smartphone, poiché molte attività quotidiane possono essere svolte tramite di essi.