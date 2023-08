Un team di scienziati ha creato un materiale innovativo utilizzando una combinazione di DNA e vetro. Questo materiale è quattro volte più resistente dell’acciaio e cinque volte meno denso. Sebbene i risultati siano promettenti, c’è ancora molto lavoro da fare per portare questa tecnologia al livello pratico. Il team ha anche intenzione di sperimentare con ceramiche invece che con il vetro. Questo progetto dimostra che l’innovazione spesso proviene dalla combinazione di elementi diversi e potrebbe avere un impatto duraturo in molti settori.

Materiale di DNA e vetro supera l’acciaio in leggerezza e resistenza

Un gruppo di ricercatori ha ottenuto un importante progresso nella ricerca di materiali più leggeri e resistenti. Hanno creato un materiale che sfida le convenzioni e promette di aprire nuove porte nell’ingegneria e nella tecnologia. Utilizzando una combinazione insolita di DNA e vetro, hanno ottenuto un materiale che supera l’acciaio in termini di resistenza e leggerezza.

L’innovazione della struttura è basata sull’uso del DNA auto-assemblante

Il DNA, noto come la molecola della vita, ha la capacità di

auto-assemblarsi in strutture complesse e precise. I ricercatori hanno sfruttato questa proprietà per creare uno scheletro chimico che funge da base per il materiale.

Il vetro, nonostante la sua fragilità nella forma comune, è stato trasformato in questo progetto. Utilizzando lo scheletro di DNA in scala ridotta, gli scienziati hanno eliminato le imperfezioni che rendono normalmente il vetro fragile. Il risultato è una struttura di nanoreticolo di vetro resistente e robusta.

Caratteristiche e confronto con altri materiali

Questo materiale innovativo è quattro volte più resistente dell’acciaio e cinque volte meno denso. A titolo di confronto, il ferro può sopportare sette tonnellate per centimetro quadrato di pressione, mentre questo nuovo materiale supera significativamente quella cifra. La densità è anche un fattore chiave, poiché un metro cubo di ferro pesa più di 7800 kg.

Sfide e futuro

Nonostante i risultati promettenti, c’è ancora molto lavoro da fare per portare questa tecnologia al livello pratico. È necessaria ulteriore ricerca per scalare la tecnologia dal livello atomico. Il team ha anche intenzione di sperimentare con ceramiche invece che con il vetro, il che potrebbe portare a materiali ancora più resistenti.

Questo progetto rappresenta non solo un progresso nella scienza dei materiali, ma anche un promemoria che l’innovazione spesso proviene dalla combinazione di elementi diversi. La fusione di DNA e vetro può sembrare strana, ma ha portato a una scoperta che potrebbe avere un impatto duraturo in molti settori, dall’aerospaziale alla medicina. La scienza continua a dimostrarci che le possibilità sono infinite quando guardiamo oltre il convenzionale.