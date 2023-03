La compagnia Vow ha utilizzato la sequenza del DNA per la proteina mioglobina, presente in elevata quantità nelle cellule muscolari scheletriche ed essenziale per il sapore della carne, per creare una polpetta a base di carne di mammut.

Gli esperti dell’azienda australiana Vow sono riusciti a produrre una polpetta di mammut grazie alla coltivazione in laboratorio di una carne simile all’animale estinto.

Come hanno fatto

In collaborazione con il professor Ernst Wolvetang dell’Institute for Biotechnology dell’Università del Queensland, Vow ha completato la sequenza del DNA della mioglobina del mammut lanoso con il DNA dell’elefante.

La

“miscela” è stata quindi introdotta nelleche si è replicata fino a 20 miliardi di volte, e Vow ha utilizzato le cellule per coltivare la carne di mammut.

“È stato estremamente facile e veloce. L’abbiamo fatto in poche settimane”, ha dichiarato Wolvetang a The Guardian. Inizialmente, avevano pensato di coltivare in vitro la carne di dodo, ma mancavano le sequenze di DNA necessarie.

Rischi di estinzione

In un video promozionale, Vow ha sottolineato di aver scelto il mammut lanoso come simbolo di ciò che potremmo perdere in futuro, riferendosi ai rischi di estinzione per un milione di specie, compresi gli esseri umani. Il loro lavoro mira a combattere l’intensificazione dell’allevamento del bestiame, una delle principali cause del cambiamento climatico.

Il direttore esecutivo dell’azienda, George Peppou, ha espresso l’obiettivo di far sì che alcuni miliardi di consumatori di carne smettano di consumare proteine animali convenzionali e le sostituiscano con prodotti generati in sistemi elettrificati. Nel frattempo, la carne di quaglia giapponese coltivata in laboratorio dovrebbe essere la prima ad essere venduta nei ristoranti di Singapore quest’anno.