Gli smartphone sono diventati molto popolari e i pixel dei telefoni cellulari stanno diventando sempre più alti e l’effetto di scattare foto sta gradualmente diventando sempre più avanzato insieme al chip AI. Con lo sviluppo delle reti wireless e la crescente attività del software sociale , abbiamo iniziato a sviluppare l’abitudine di fotografare ogni momento meraviglioso della nostra vita quotidiana. Che si tratti di paesaggi, persone, cibo o oggetti, la notte è diventata l’oggetto della nostra fotografia. Qui parlerò delle 5 abilità avanzate della fotografia cellulare oppo.

Cinque suggerimenti per gli utenti di telefoni Oppo sul servizio fotografico

Installa un programma fotografico professionale

Per le competenze avanzate della fotografia di telefoni cellulari, è certamente necessario installare un’APP per foto di telefoni cellulari di livello professionale e si desidera utilizzare il telefono cellulare per scattare più foto con l’aiuto del software PS professionale. Con il Sistema Android, possiamo scegliere di installare app fotografiche di livello professionale. La maggior parte dei software di bellezza ha un gran numero di filtri integrati, puoi semplicemente fare clic per selezionare il filtro corrispondente dopo lo scatto, un po’ di familiarità i potrai ottenere bellissime foto di ripresa.

Apri la linea ausiliaria della composizione a nove griglie

Nelle impostazioni della fotocamera del telefono OPPO, possiamo attivare la linea dell’assistente di ripresa, che è la linea della griglia sullo schermo.

Scatta foto meravigliose in modalità professionale

Si chiama composizione a nove griglie. Per ottenere una bella immagine nella foto è necessario seguire le caratteristiche della sezione aurea, semplicemente attraverso l’aiuto della linea ausiliaria, nell’immagine di ripresa, puoi concentrarti sulla composizione della terza posizione delle nove griglie, che è il modo più classico di composizione nelle riprese. In poche parole, con il corpo principale della ripresa su uno dei quattro punti di incrocio nelle nove griglie, è possibile evidenziare l’intero effetto dell’immagine.

Per la fotografia, avrebbe naturalmente una certa comprensione dei parametri professionali se non sei un principiante dello scatto. Possiamo aprire la modalità fotocamera professionale nel telefono cellulare OPPO, selezionare la fotocamera posteriore specificata, combinarla con i parametri dell’obiettivo, impostare il bilanciamento del bianco, lunghezza focale, compensazione dell’esposizione, velocità dell’otturatore e altri parametri, dopo ripetute prove e regolazioni, si combinano con i filtri per scattare foto, in modo che l’immagine abbia un certo senso di realismo e le foto scattate possano persino essere paragonabili a quelle delle telecamere professionali.

Seleziona il formato RAW da salvare

Per i piccoli partner con capacità di ritocco professionale, è più adatto utilizzare il formato della modalità professionale per l’archiviazione, questo formato di foto raw è una perdita inferiore al formato jpg, con più informazioni sull’immagine, ma anche un software di protezione più conveniente per la post-elaborazione. Inoltre, i dettagli sono più ricchi, la riduzione è migliore ed è più adatto per il ritocco professionale in modo da poter ottenere effetti fotografici più perfetti.

Time-lapse selettivo

C’è un’opzione per la fotografia time-lapse nell’app della fotocamera mobile OPPO. Questa funzione richiede un supporto per telefono cellulare per scattare foto. Come ho detto prima, ho scelto un mini selfie stick con un design di supporto. Dopo averlo combinato con il telefono cellulare, mettilo in una buona posizione e apri la modalità foto con ritardo temporale, puoi creare un effetto di esposizione più lungo. Riprendere scene notturne, luci, balli e tracce stellari può ottenere effetti estremamente splendidi e con il filtro giusto puoi facilmente ravvivare.

Conclusione

Come utente di telefoni cellulari OPPO, ci sono molte opportunità per scattare foto con smartphone nella vita quotidiana. Il modo migliore per padroneggiare la fotografia del cellulare è esercitarsi molto per un lungo periodo di tempo. Naturalmente, semplici accessori, con il controllo di luce, la selezione della cornice della composizione, la regolazione della lunghezza focale e la comprensione del colore, sono essenziali per scattare una buona foto. Tutto questo lo troverai a disposizione nella fotocamera del telefono cellulare OPPO.