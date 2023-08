MALTEMPO – Bollino nero per l’esodo estivo degli italiani, con quasi 20 milioni di persone in viaggio. Si segnala un traffico molto intenso in direzione sud e condizioni meteorologiche avverse con temporali e vento al centro-nord.

https://postbreve.com/traffico-intenso-maltempo-bollino-nero-esodo-estivo-italiani-28447.html Meteo Terremoti Top Bollino nero,Esodo estivo,Maltempo,Traffico MALTEMPO - Bollino nero per l'esodo estivo degli italiani, con quasi 20 milioni di persone in viaggio. Si segnala un traffico molto intenso in direzione sud e condizioni meteorologiche avverse con temporali e vento al centro-nord. Si sottolinea che il sabato è il giorno più congestionato dell'estate, contrassegnato dal... Federica Santoni [email protected] Author Enjoy your Life Post Breve

Si sottolinea che il sabato è il giorno più congestionato dell’estate, contrassegnato dal bollino nero . Si menziona anche che alcune zone del Friuli Venezia Giulia e del Veneto sono state colpite da vento e pioggia, mentre a Roma si è verificato un violento temporale. Nonostante le previsioni, la tempesta annunciata a Milano non si è verificata.