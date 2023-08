Facebook ha eliminato informazioni sulla prevenzione del Covid-19 per evitare un “ambiente negativo per i vaccini” negli Stati Uniti. Queste incredibili affermazioni sono state esposte mercoledì da Fox News citando informazioni interne dell’azienda.

Il chirurgo generale Vivek Murthy, principale portavoce per la salute pubblica negli Stati Uniti, ha ricevuto una chiamata da un dipendente del social network a luglio 2021, che gli ha spiegato che stavano combattendo la diffusione di disinformazione sulla pandemia ma anche trattenendo informazioni che “non erano false“.

Facebook ha assicurato all’Ufficio di Murthy che stavano “riducendo al minimo” le pubblicazioni sugli “effetti collaterali negativi” dei vaccini, o addirittura contenuti che mettono in discussione se sia necessario “vaccinarsi per decreto, sia per un eccesso di governo”.

D’altra parte, in una e-mail di Nick Clegg, allora vicepresidente degli Affari Globali di Facebook, ha condiviso con il suo team una conversazione che ha avuto con Andy Slavitt, consulente principale sul covid-19 del presidente Joe Biden.

Il funzionario governativo si è mostrato indignato per la non(guarda qui sotto) che evidenzia gli effetti collaterali dei vaccini.

La pubblicazione mostra l’attore Leonardo DiCaprio con un testo che dice: “Tra 10 anni guarderai la televisione e sentirai: ‘Tu o un tuo caro ti sei vaccinato contro il coronavirus? Potresti avere benefici’“, facendo riferimento a cause collettive per gli effetti collaterali dei vaccini.

“L’eliminazione di questo tipo di contenuti comporterebbe un’intrusione significativa nei limiti tradizionali della libertà di espressione negli Stati Uniti“, ha affermato Clegg in merito.

In questo senso, secondo le comunicazioni interne del team del social network, la Casa Bianca ha chiesto a Facebook se poteva fornire alle agenzie governative un accesso speciale agli strumenti per raggiungere gli utenti.

Nell’aprile 2021, un funzionario dell’amministrazione Biden, Courtney Rowe, sembrava deridere la capacità degli americani di discernere ciò che è vero da ciò che è falso. “Se qualcuno nella zona rurale dell’Arkansas vede qualcosa su Facebook, crede che sia la verità”, ha affermato Rowe.

Per parte sua, Meta ha confermato a Fox News di aver condiviso dati con il governo statunitense sul contenuto pubblico sulla sua piattaforma. Insomma, scandalo dopo scandalo, sta venendo fuori tutta la verità sulla pesante censura attuata durante la pandemia del coronavirus…