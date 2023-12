In una nuova pubblicazione l’astrofisico Avi Loeb racconta che durante una corsa sul ponte Arlington Memorial a Washington DC, prima di incontri con funzionari governativi di alto livello, di essersi interrogato sulle affermazioni di David Grusch sui fenomeni insoliti non identificati (UAP). Grusch ha suggerito che gli Stati Uniti abbiano programmi per il recupero e l’analisi di astronavi extraterrestri, oltre al recupero di “componenti biologici” non umani dai luoghi degli incidenti. Avi Loeb afferma che, come scienziato, si affida alle prove di prima mano e alle leggi della fisica, trovando sorprendente che forme di vita extraterrestri possano sopravvivere e raggiungere la Terra attraverso lo spazio interstellare.

Avi Loeb esprime dubbi riguardo alle affermazioni di Grusch, le quali si basano su concetti non comprovati scientificamente.

Si pone la domanda se Grusch abbia esagerato o frainteso le informazioni, o se invece stia ripetendo affermazioni false che nascondono programmi di ricerca segreti. L’astrofisico sospetta la possibilità che ci siano individui che cercano di disinformare il pubblico o i paesi avversari.

Il Congresso degli Stati Uniti sta discutendo la divulgazione dei dati sui Fenomeni Aerei Non Identificati (FAN). Dopo la testimonianza di Grusch, è stata redatta una proposta di legge sulla divulgazione dei FAN. Se le informazioni di Grusch sono errate, la legislazione proposta dovrebbe essere ignorata.

Avi Loeb afferma che il modo migliore per acquisire conoscenze è attraverso prove dirette. In questo senso continua la sua propaganda sul “Progetto Galileo” che raccoglie dati scientifici sugli oggetti celesti. Se non vengono trovate anomalie, l’interpretazione di informazioni errate avrebbe senso. “Il governo può risparmiarci tempo se già conosce la risposta“.

“A questo punto sono arrivato al Lincoln Memorial, la cui statua è stata scolpita da Daniel Chester Francés, nato a pochi chilometri da casa mia. Ogni lungo viaggio ti avvicina a casa“, conclude Avi Loeb nel suo articolo. “Per me, casa è il luogo in cui si trovano le prove fisiche“.