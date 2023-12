Una foto della luna di Giove, Io, scattata dalla navicella spaziale Juno della NASA ha catturato un’immagine unica che mostra un pennacchio di materiale espulso dal vulcano Prometeo. Scattata a una distanza di 12.000 chilometri durante il sorvolo del 15 ottobre, il più vicino fino ad oggi, è stata ora pubblicata dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) che gestisce la missione. Indicata dalla freccia rossa, la colonna è appena visibile nell’oscurità sotto il terminatore (la linea che divide il giorno dalla notte). L’orbiter Juno ha effettuato 56 sorvoli ravvicinati di Giove e documentato incontri ravvicinati con tre delle quattro lune più grandi del gigante gassoso.

Questo sabato, 30 dicembre, la missione si avvicinerà più che mai a Io, raggiungendo quasi 1500 chilometri dalla superficie del mondo più vulcanico del nostro sistema solare, e si prevede che il passaggio consentirà agli strumenti di Juno di generare una grande quantità di dati.

“Combinando i dati di questo sorvolo con le nostre osservazioni precedenti, il team scientifico di Juno sta studiando come variano i vulcani di Io”, ha detto in una dichiarazione il ricercatore principale di Juno Scott Bolton del Southwest Research Institute di San Antonio, Texas. “Stiamo osservando la frequenza con cui eruttano, quanto sono luminosi e caldi, come cambia la forma del flusso di lava e come l’attività di Io è correlata al flusso di particelle cariche nella magnetosfera di Giove“.

Un secondo sorvolo ultra-ravvicinato di Io è previsto per il 3 febbraio 2024, durante il quale Juno si avvicinerà nuovamente a circa 1.500 chilometri dalla superficie.

La sonda spaziale ha monitorato l’attività vulcanica di Io da distanze che vanno da circa 12.000 a più di 100.000 chilometri e ha fornito le prime viste dei poli nord e sud della Luna. La navicella spaziale ha anche effettuato sorvoli ravvicinati delle lune ghiacciate di Giove, Ganimede ed Europa.

“Con la nostra coppia di sorvoli ravvicinati a dicembre e febbraio, – racconta Bolton – Giunone indagherà sulla fonte della massiccia attività vulcanica di Io, se esista un oceano di magma sotto la sua crosta e l’importanza delle forze di marea di Giove, che stanno incessantemente schiacciando questa luna torturata“.

Giunta al terzo anno della sua missione estesa per indagare sull’origine di Giove, la navicella spaziale a energia solare esplorerà anche il sistema di anelli dove risiedono alcune delle lune interne del gigante gassoso.