Per quanto ci faccia male, gli anni non passano invano. Se sei appena entrato negli anni cinquanta, o ti stai avvicinando ad essi, probabilmente hai già notato alcuni cambiamenti nel tuo organismo che compromettono la tua resistenza fisica e possono compromettere il tuo benessere. Il peggio, in questo senso, è che non si può “sminuire l’invecchiamento“: una volta raggiunta una certa età, il processo di deterioramento si intensifica nell’organismo.

Pertanto, vale la pena iniziare a prendere sul serio certe abitudini per rendere il processo di invecchiamento più sopportabile. “A 50 anni, devi iniziare a controllare attentamente la tua dieta, fare regolarmente esercizio fisico e trovare modi per gestire lo stress se vuoi vivere in modo sano fino ai 80 anni”, afferma Michael Green, medico americano, in un articolo recentemente pubblicato sulla rivista Best Life.

Di seguito, vedremo alcune di queste attitudini e abitudini che devi iniziare a cambiare se vuoi migliorare la tua salute e mantenere il benessere man mano che gli anni passano.

Lavorare troppo

Anche se è difficile, perché la maturità è segnata dal lavoro e ci sono ancora alcuni anni prima di andare in pensione, è meglio iniziare a prendere la tua giornata lavorativa con più tranquillità in modo che non influisca sulla tua salute mentale.

Mangiare male

E, soprattutto, per lasciare spazio a attività che ti riempiono di più o per passare più tempo libero con i tuoi cari. A volte ci chiediamo troppo e l’antidoto migliore contro lo stress è forse guadagnare qualche minuto in più al giorno per rilassarsi, sia facendo qualche esercizio che ti stimola o incontrando amici.

Se è chiaro per tutti noi che un’alimentazione sana a una certa età implica puntare su più fibre e vitamine e meno grassi e zuccheri, perché non lo facciamo? È ora di prendere coscienza di ciò che mettiamo in bocca e di come influisce sul nostro organismo. “I 50 anni sono un buon momento per essere onesti con noi stessi su quanto bene prendiamo cura dei nostri corpi”, ammette Green.

Autodiagnosticarsi malattie

Quando ci fa male qualcosa, è difficile evitare la tentazione di cercare su Google per capire cosa ci sta succedendo. E, in questo senso, è meglio fare visite periodiche dal medico per ottenere l’opinione di un vero professionista e non trarre conclusioni sbagliate da soli. “Cercare sintomi su Google e decidere di automedicarsi con integratori e diete restrittive non è una buona idea”, afferma Kevin Huffman, medico britannico. “Parla sempre prima con il tuo medico prima di assumere qualsiasi tipo di integratore o provare qualsiasi altra medicina alternativa“.

Non fare visite periodiche

Infine, in linea con quanto detto in precedenza, è essenziale recarsi dal medico ogni tanto per sottoporsi a test di screening per individuare eventuali malattie potenzialmente mortali o che causano danni all’organismo. Se sei un uomo, richiedi una colonscopia almeno una volta all’anno e se sei una donna, presta attenzione a eventuali grumi che possono comparire. In realtà, avresti dovuto iniziare prima a fare visite mediche periodiche, ma non è mai troppo tardi.