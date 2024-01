TERREMOTO OGGI GIAPPONE – Un violento terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito la zona di Noto, nella prefettura di Ishikawa, al centro dell’isola di Honshu in Giappone, alle 7:10 UTC di oggi 1° Gennaio 2024. L’evento è avvenuto in un’area in cui si sovrappongono quattro placche tettoniche. Sono state registrate una scossa precedente di magnitudo 5,5 e diverse repliche forti. Sono state emesse allerte tsunami (le autorità hanno ordinato l’evacuazione dalla zona colpita) e le onde hanno raggiunto un’altezza massima di 120 cm. L’impatto del terremoto sulla terraferma è stato significativo, con segnalazioni di danni e impatto delle onde di tsunami.

Si consiglia di fare riferimento a fonti ufficiali per informazioni aggiornate come quelle del sito della televisione giapponese NHK (in inglese), che forniscesulle conseguenze del

Secondo USGS l’epicentro è avvenuto in mare a 42 km NE di Anamizu, con coordinate geografiche 37.498°N 137.242°E. Nel terremoto di magnitudo 7,5 nella città di Wajima, Giappone, sono morte almeno 6 persone e molte abitazioni sono crollate. Sono scoppiati anche incendi e le compagnie aeree nazionali hanno cancellato alcuni voli, mentre i treni sono stati sospesi. Si temono frane e crolli nelle zone colpite da forti scosse e l’allarme tsunami è stato attivato. Le autorità hanno invitato i residenti sulla costa a evacuare immediatamente.