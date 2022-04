Missione spaziale NASA su Urano, priorità assoluta

Gli scienziati vogliono inviare una sonda spaziale della NASA su Urano come missione “priorità assoluta” per questo decennio.

Un comitato di esperti delle accademie nazionali delle scienze, dell’ingegneria e della medicina degli Stati Uniti ha raccomandato, attraverso un documento pubblicato di recente, che la sonda nota come “Uranus Orbiter and Probe” (UOP), sia considerata “come la nuova missione spaziale di punta della priorità assoluta per il lancio nel decennio 2023-2032″.

Secondo il documento, la sonda atmosferica UOP sarà incaricata di effettuare “un giro orbitale di diversi anni’, con lo scopo di ottenere informazioni sostanziali

Studiare il settimo pianeta del sistema solare

sui “giganti di ghiaccio”, nome che gli scienziati usano per riferirsi a

Il comitato ha notato che sono particolarmente interessati allo studio di Urano, che hanno definito “uno dei corpi più intriganti del sistema solare” a causa della “bassa energia interna, della dinamica atmosferica attiva e del campo magnetico complesso”, rendendolo un grande enigma per la scienza.

Inoltre, hanno ribadito che la sonda Voyager 2, che si è avvicinata a Urano in un sorvolo nel 1986, ha rivelato prove di ‘attività geologica’ sulle sue enormi “lune di ghiaccio e roccia“, che potrebbero essere “possibili mondi oceanici“.

Alla luce di queste argomentazioni, gli esperti hanno dettagliato “gli obiettivi scientifici” dell’orbiter UOP: studierà “l’origine, l’interno e l’atmosfera di Urano”, così come la sua “magnetosfera, satelliti e anelli“. Hanno anche riaffermato che l’UOP consentirà di ottenere ‘informazioni di base rilevanti’ su esopianeti di diverse dimensioni.

In precedenza, la NASA ha ascoltato le raccomandazioni proposte dalle National Academies, tra le quali spiccano due missioni: la prima è stata la raccolta di rocce su Marte, che è stata realizzata dal rover Perseverance, e l’altra riguarda lo studio di Giove e della sua luna Europa tramite la navicella spaziale Europa Clipper, il cui lancio è previsto nel 2024.