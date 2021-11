Gran Premio di Brasile di Formula 1 Streaming Gratis. Il finlandese Valtteri Bottas (Mercedes) ha vinto la gara sprint disputata sul circuito di Interlagos (foto sotto) e partirà per primo questa domenica nel Gran Premio del Brasile, il diciannovesimo dei 22 che compongono il Campionato del Mondo di Formula 1 stagione 2021.

Bottas ha vinto un evento di 24 giri, davanti al leader del campionato olandese Max Verstappen (Red Bull) e allo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) per completare un percorso di 103,4 chilometri. Oltre a partire in quella posizione dalla griglia questa domenica, i tre hanno aggiunto rispettivamente tre, due e un punto nella classifica piloti.

Lewis Hamilton (arrivato quinto

Dove vedere il GP Brasile di F1 2021 streaming tv e diretta senza usare Rojadirecta



dopo una rimonta incredibile dall’ultima posizione), adesso è con 21 punti dietro a Max Verstappen (314,5 rispetto a 293,5), partirà dal decimo posto in griglia questa domenica: perde cinque posti in griglia per aver cambiato la camera di combustione della sua Mercedes.(Alpine) affronterà dal dodicesimo posto. L’inglese(McLaren), che ha compiuto 22 anni, è arrivato sesto e grazie alla sanzione del connazionale partirà quinto.

Il Gran Premio di Brasile in diretta tv vedrà la partenza gara alle ore 18:00 di domenica 14 novembre in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport F1 (canale 207 del satellite), e in chiaro alle 18 su TV8. Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV.