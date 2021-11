GP Qatar Formula 1 Streaming Gratis. Il Gran Premio del Qatar, terzultima gara della stagione di Formula 1 stagione 2021, potrebbe essere l’ultimo in termini di campionato piloti e costruttori.

Lewis Hamilton partirà dalla pole, e ne trarrà ancor più vantaggio, dopo che è stata annunciata una sanzione all’attuale leader del campionato, l’olandese Max Verstappen, che non ha rispettato le doppie bandiere gialle durante le qualifiche di sabato.

I commissari F1 hanno hanno penalizzato Max Verstappen di 5 posizioni in griglia per aver ignorato una doppia bandiera gialla nelle qualifiche, mentre Valtteri Bottas ha perso 3 posizioni sullo schieramento per non aver alzato il piede in regime di bandiera gialla.

Dove vedere il GP Qatar di F1 2021 streaming tv e diretta senza usare Rojadirecta



Nessuna sanzione per Ferrari ).

Il Gran Premio del Qatar in diretta tv vedrà la partenza gara alle ore 15:00 di oggi domenica 21 novembre in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport F1 (canale 207 del satellite), e in chiaro alle 18 su TV8. Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV.