Al largo della costa meridionale dell’Italia si trova l’isola di Malta. Il paese ha una storia unica, essendo stato colonizzato per la prima volta nel 5900 aC e poi ha attraversato una successione di sovrani nel corso dei millenni, tra cui fenici, cartaginesi, romani, bizantini, arabi, spagnoli, francesi e britannici, fino a ottenere l’indipendenza nel 1964.

Introduzione a Malta e all’Ipogeo

Con una storia così lunga che risale a millenni, Malta è conosciuta per le sue splendide rovine, monumenti storici e siti antichi, ma uno di questi luoghi spicca; un misterioso complesso sotterraneo che contiene molti enigmi e stranezze che rimangono irrisolti fino ad oggi.

Scoperta dell’Ipogeo

Il luogo noto come Ipogeo di Ħal-Saflieni, o semplicemente Ipogeo, fu trovato per caso, nel 1902 alcuni operai stavano scavando delle cisterne in un complesso residenziale nel comune di Paola quando si fecero strada in quella che sembrava essere un’immensa camera di qualche ragazzo.

Questa camera sembrava far parte di una struttura più grande che era rimasta lì nell’oscurità lontano dagli occhi umani per molto tempo, ma per qualche motivo i lavoratori hanno deciso di nascondere la loro scoperta, il che significa che la vera estensione di questo strano posto è sconosciuta sarebbe stato scoperto solo più tardi.

Descrizione del complesso sotterraneo

Quando si seppe che proprio lì, appena sotto la città, esisteva un misterioso complesso sotterraneo di origine ignota, gli archeologi si affrettarono a prenderlo in giro, e presto sarebbe stata una delle scoperte archeologiche più importanti e interessanti del secolo.

Risalente al 4000 aC, era ed è tuttora ritenuto il più antico complesso sotterraneo del mondo, e qui si trovava una struttura neolitica che ospitava templi, santuari, altari, immensi labirinti di cunicoli che serpeggiavano nell’oscurità. E camere, tutte accuratamente scavate direttamente nella roccia circostante e disseminate di innumerevoli oggetti come statue, statuette, ceramiche, pietre e perline di argilla, bottoni di conchiglia, amuleti, teste d’ascia e molti, molti altri.

Misteri dei teschi allungati

Era già un mistero chi avesse costruito questo luogo, come fosse rimasto nascosto così a lungo, e perché brulicasse di migliaia di morti, ma questi non erano di gran lunga gli unici misteri che aspettavano di essere svelati in

quell’oscurità, dimenticati in quel posto.

Uno dei misteri più noti dell’Ipogeo è il ritrovamento di numerosi teschi altamente anomali sparsi tra i tanti resti ivi rinvenuti, e scoperti in quello che sembra essere un pozzo sacro adornato con statue di una dea.

I teschi in questione hanno immediatamente attirato l’attenzione perché erano anormalmente allungati e più grandi dei normali crani umani, e ulteriori analisi hanno mostrato che alcuni avevano una sorta di misteriosa anomalia genetica.

Altri avevano la prova che i loro crani erano stati intenzionalmente forzati in quel modo, simile a una pratica tra i sacerdoti nell’antico Egitto, in Mesopotamia e in Sud America.

Alcuni dei crani sono molto strani, mostrando uno schema incoerente e in un caso una completa mancanza di “tessuto” craniale, una linea attraverso il cranio che denota la fusione delle placche craniche, chiamate anche fossa mediana, che sono le placche del cranio che sono separate durante l’infanzia e successivamente si uniscono in età adulta.

Speculazioni sul significato dei teschi

Ciò ha lasciato perplessi i ricercatori che li hanno esaminati, poiché non è nota alcuna anomalia genetica o mutazione negli esseri umani. La maggior parte degli strani teschi mostrava anche la prova di aver subito una misteriosa procedura chirurgica, con tre piccoli fori praticati nella testa per ragioni sconosciute.

Questi strani teschi hanno causato molte speculazioni all’epoca, e lo fanno ancora. Perché questi individui avevano questi misteriosi teschi allungati e qual’era il loro significato?

Una delle idee precedenti era che questi resti rappresentassero una nuova razza di umani o una nuova mutazione, mentre altri suggerivano che avesse qualche implicazione religiosa o fosse una sorta di segno di status.

C’era anche l’idea che questi potessero essere coloni dall’Egitto, dove l’allungamento del cranio era una pratica documentata, o che fossero discendenti di una tribù maltese sconosciuta o di una civiltà perduta.

Altre teorie più lontane sostengono che questi siano i resti di antichi alieni o viaggiatori interdimensionali, mentre altri affermano che fossero tentativi di migliorare le capacità psichiche, o addirittura che fossero i resti della popolazione sfollata del continente perduto di Atlantide.

Altre stranezze dell’Ipogeo, come le frequenze sonore

Negli ultimi anni sono state scoperte anche altre stranezze dall’Ipogeo. Ad esempio, è stato scoperto che la grotta produce costantemente frequenze sonore che rientrano nell’intervallo da 110 a 111 hertz, che è noto per avere effetti fisici e mentali ed è troppo coerente per essere stato un incidente.

Si ritiene che questo luogo sia stato specificamente scelto e progettato per questo scopo e che servisse a uno scopo ancora sconosciuto a queste persone o esseri.

Conclusioni e possibili risposte ai misteri dell’Ipogeo

Con la sua aria di mistero, le origini poco chiare, i resti non identificati, le caratteristiche mistiche e i suoi teschi ultraterreni, l’Ipogeo di Malta, che è riuscito a rimanere nascosto alla civiltà per migliaia di anni, potrebbe contenere molti dei suoi enigmi per migliaia di anni.