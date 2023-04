Dopo aver accumulato diversi ritardi dovuti alla pandemia del Coronavirus o Covid-19, il governo giapponese ha approvato questo venerdì un piano per la costruzione del suo primo casinò a Osaka, con la speranza di creare una nuova fonte di turismo per il paese, sia nazionale che internazionale. La sua inaugurazione è prevista per il 2029.

Il complesso, che sorgerà sull’isola artificiale di Yumeshima, ospiterà, oltre al casinò, un centro congressi, una sala espositiva, un hotel e un teatro. La sua costruzione costerà 1,08 trilioni di yen (8,1 miliardi di dollari).

Il casinò sarà gestito dall’americana MGM Resorts e dal suo partner locale Orix Corp. Secondo i suoi promotori, dovrebbe avere un fatturato annuo di 520 miliardi di yen (3,9 miliardi di dollari), principalmente dal business del gioco d’azzardo, e attrarre 14 milioni di

visitatori nazionali e 6 milioni di turisti internazionali.

Il primo ministro giapponese Fumio: “Oltre a contribuire allo sviluppo della regione del Kansai dopo l’Expo mondiale del 2025 a Osaka, speriamo che [il casinò] diventi una base turistica che promuova il fascino del Giappone nel mondo“. D’altra parte, ha sottolineato la necessità che i ministeri agiscano contro la dipendenza dal gioco.

Il gioco d’azzardo in Giappone è stato vietato o strettamente regolamentato dall’inizio del secolo scorso, essendo gestito da un ente statale (come le corse di cavalli). In passato, i piani per costruire casinò nel paese sono falliti, a causa della forte opposizione pubblica. In relazione a quest’ultimo progetto, un sondaggio del quotidiano economico Nikkei ha mostrato una forte divisione tra i residenti di Osaka, dove il 45% della popolazione è favorevole al piano e il 38% contrario.