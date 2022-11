Gran Premio del Brasile 2022 di Formula 1 in streaming gratis. Magnussen (poleman a sorpresa al venerdì) cede la prima posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio del Brasile 2022 a George Russell su Mercedes, il quale ha vinto la Sprint Race del sabato davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. Il ferrarista però partirà 7° per la penalità di 5 posizioni dopo il cambio dell’endotermico.

La prima fila quindi sarà composta dalle due Mercedes con Hamilton in seconda posizione.In seconda fila la coppia Red Bull con il neo campione del mondo Verstappen e il suo compagn di scuderia Sergio Perez. Gran Premio del Brasile di Formula 1 2022 che si corre con partenza gara programmata per oggi domenica 13 novembre alle ore 19 italiane.

sulla piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 HD eper gli abbonati con SkyGo.

Per la prima volta una Sprint ha avuto 3 leader diversi (Magnussen, Verstappen, Russell). Ultima prima fila completa della Mercedes con la coppia Hamilton / Bottas in Arabia Saudita 2021 (05/12/2021): soo passati 11 mesi e 9 giorni (in totale 343 giorni).

La Mercedes vince la Sprint mentre sta vivendo il suo digiuno peggiore di vittorie di GP nell’era Power Unit. La Red Bull non vince la sprint mentre sta vivendo la sua sequenza migliore di vittorie nei GP della sua storia.

Il Gran Premio del Brasile in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 (canale 207 del satellite) e Sky Sport Uno. Su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite). Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go, mentre a pagamento per tutti c’è Now TV. Partenza gara trasmessa in differita su TV8 (Canale 108) anche in streaming online.