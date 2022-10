Gran Premio USA 2022 di Formula 1 in streaming gratis. Sarà il ferrarista Carlos Sainz a partire in pole position sulla griglia di partenza del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 2022 sul circuito di Austin in Texas (USA). Diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 HD e streaming gratis per gli abbonati con SkyGo.

Lo spagnolo, alla terza pole in carriera, ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc che partirà, a causa di una penalizzazione di 10 posizioni, solo 12°.

Dove vedere il Gp degli Stati Uniti di F1 2022 senza Rojadirecta



In prima fila dunque c’è la Red Bull del. Quarto tempo per Perez (Red Bull) anche lui però penalizzato: la seconda fila è tutta Mercedes con Lewis Hamilton davanti a Russel. Dietro a loro ci sono Stroll (Aston Martin) e Norris (McLaren). Partenza gara programmata oggi domenica 22 ottobre 2022 alle

Il Gran Premio USA in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 (canale 207 del satellite) e Sky Sport Uno. Su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite). Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go, mentre a pagamento per tutti c’è Now TV. Partenza gara trasmessa in chiaro su TV8 (Canale 108) anche in streaming online.