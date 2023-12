Appassionati di aerei hanno catturato un oggetto volante non identificato (UFO) vicino all’aereo presidenziale di Joe Biden durante la sua visita a Los Angeles all’inizio di questo mese.

Le immagini sono state ottenute da Peter e Joshua Solórzano mentre trasmettevano in diretta streaming dal loro canale YouTube il momento in cui un aereo Douglas KC-10 stava rifornendo di carburante l’Air Force One in volo.

All’improvviso, in mezzo alla scena, è apparso una sorta di sfera bianca che ha attraversato rapidamente da un lato all’altro, in direzione opposta all’aereo presidenziale. Alcuni minuti dopo, è tornata a volteggiare. Dopo poco più di due minuti, i fratelli l’hanno catturata di nuovo con il loro obiettivo per la terza e ultima volta.

Durante la registrazione, gli appassionati di aviazione si riferiscono all’oggetto come a un FANI, termine per fenomeni anormali non identificati (UAP in inglese). Tuttavia, ritengono che potrebbe essere in realtà un pallone, senza avere certezza assoluta.

Nel frattempo, su social media alcuni utenti hanno escluso che l’avvistamento sia legato a un fenomeno naturale conosciuto e lo associano a una sonda extraterrestre. A riguardo, lo scrittore scientifico britannico Mick West, noto smentitore di UFO, ha detto al Daily Mail: “Sembra un pallone e si muove come un pallone”. Il suo modello di movimento probabilmente è un’illusione, perché è più vicino alla telecamera dell’aereo, che si muove rapidamente sullo sfondo, ha aggiunto.

Allo stesso tempo, West ha spiegato che poiché l’oggetto si trova in mezzo a un insieme di condizioni che chiama LIZ (zona di bassa informazione), è impossibile determinarne con precisione la natura. In un’intervista all’inizio di quest’anno con il portale Space, ha affermato che in questo spettro ci sono palloncini, uccelli e altri oggetti che i radar di solito non rilevano e che si caratterizzano per essere piccoli, veloci e sfocati o sfocati.

All’inizio dell’anno, il Pentagono ha riferito che dal 2021 gli avvistamenti di UAP sono aumentati e ha ricevuto oltre 500 segnalazioni tra la fine del 2004 e la metà del 2002. A settembre, gli Stati Uniti hanno presentato un sito web che contiene materiali declassificati sui fenomeni FANI, che si prevede possano fare luce sul lavoro dell’Ufficio di Risoluzione delle Anomalie in Tutti i Domini (AARO, per le sue sigle in inglese), istituito l’anno scorso. Lo stesso mese, la NASA ha annunciato che avrebbe nominato un direttore di ricerca UPA per aiutare a “identificare ciò che sembra non identificabile”. Sebbene alcune di queste segnalazioni siano risultate difficili da spiegare, l’AARO ha determinato che molti degli eventi sono causati da droni o palloni meteorologici.

UAP while filming KC10 refueling a F35 over LAX!! What do you think it was? @LAFlightsLIVE

Watch the entire broadcast here➡️ https://t.co/mFxqitN1mG#ufosighting #ufo #lax pic.twitter.com/libIYmozvr — LA Flights LIVE (@LAFlightsLIVE) December 11, 2023