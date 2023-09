Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha pubblicato un documento che rivela i luoghi in cui sono stati avvistati gli UFO tra il 1996 e il 2023. Sappiamo che quelli del Pentagono sono molto riservati nel condividere le proprie conoscenze sul fenomeno UFO/UAP. Ma in un possibile tentativo di trasparenza, il Dipartimento della Difesa ha pubblicato un nuovo documento che rivela i “punti caldi degli UFO nel mondo“. Secondo il dottor Sean Kirkpatrick, ci sono centinaia di oggetti misteriosi (sfere di metallo) che compiono manovre interessanti in tutto il mondo.

Mappa punti caldi degli UFO nel mondo



Secondo la mappa che identifica le zone di avvistamenti, il Giappone e una regione del Medio Oriente, inclusi Iraq e Siria, sono punti caldi degli UFO. In Giappone, la città di Nagasaki e Hiroshima, famose per gli attacchi nucleari del 1945, sono considerate particolarmente interessanti come siti di avvistamento UFO.

Un’altra zona di avvistamenti è la piccola comunità di Iinomachi nella prefettura di Fukushima, soprannominata “Città degli UFO“. Questa città è stata decorata con motivi alieni per attrarre appassionati. Inoltre, è la sede dell’International UFO Lab, un istituto di ricerca guidato da Takeharu Mikami. L’International UFO Lab ha pubblicato sei immagini di “probabili UFO” scattate a Kobe e Fukushima. Tuttavia, la maggior parte degli avvistamenti sembra essere attribuita a droni, uccelli o riflessi.

Pentagono e UFO

La mappa del governo degli Stati Uniti è contenuta in un documento di cinque pagine intitolato “UAP Reporting Trends“, pubblicato sul nuovo sito web dell’All-domain Anomaly Risoluzione Office (AARO), un dipartimento specializzato in UFO, creato nel luglio dello scorso anno. Questo indica un aumento degli sforzi governativi per divulgare informazioni sugli avvistamenti UFO e dimostra un impegno verso la trasparenza.

Considerazioni finali

È chiaro che AARO ha ignorato luoghi molto famosi in tutto il mondo per essere punti caldi per l’attività UFO, come Messico, Perù, Cile, tra gli altri. (Nessuna nazione sudamericana è stata inclusa.) Forse non sono stati presi in considerazione perché in questi luoghi non viene effettuato un controllo esaustivo e ordinato degli avvistamenti segnalati.