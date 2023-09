Venerdì sera, alle 11:11 PM ora locale, la terra del Marocco ha tremato con conseguenze devastanti. Un terremoto di magnitudo 6,8 ha scosso il centro del Paese e per ora sono morte oltre 800 persone e più di 600 sono ferite, alcune in gravi condizioni. Le autorità stanno facendo del loro meglio per raggiungere le comunità colpite, ma ci vorranno giorni prima che possano fornire assistenza completa. Anche le zone confinanti in Algeria e nelle Isole Canarie (spagna) hanno sentito la scossa del terremoto.

Terremoto in Marocco

L’epicentro del terremoto è stato situato a 71 chilometri a sud di Marrakech, una città molto turistica e centro economico del Marocco, e ad una profondità di 18,5 chilometri, secondo l’United States Geological Survey (USGS).

Circa 20 minuti dopo si è verificata una scossa di assestamento di magnitudo 4,9.

Si tratta di uno dei più grandi terremoti nella storia del Marocco, almeno dal 1900, secondo l’USGS. Il precedente di dimensioni simili si è verificato il 24 febbraio 2004, con magnitudo 6,4.

Il Marocco è coinvolto da una forte sismicità documentata da molti secoli

Gli eventi più significativi si concentrano lungo la costa del Mar Mediterraneo e sui monti dell’Atlante. Vale la pena menzionare il sisma dell’11 maggio 1624 che ha interessato l’area di Fes con una potenza approssimata di 6,7; invece, il 29 febbraio 1960, un terremoto di intensità 5,7 ha colpito e distrutto la città di Agadir causando la morte di 15000 persone. Successivamente, la città è stata completamente ricostruita.

I monti dell’Atlante sono una vasta area con deformazioni causate da una contrazione crostale che si verifica principalmente nella direzione Nord-Sud. Nell’area centrale è presente una sorgente sismogenetica che si estende lungo la catena montuosa, con una forma che si approfondisce verso il Nord partendo dal Sud. Il meccanismo focale del terremoto odierno, suggerito dall’USGS, è coerente con questa struttura e presenta una compressione.