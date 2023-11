SPAZIO UFO – Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (Pentagono) ha lanciato questo martedì la seconda fase del suo sito web All Domain Anomaly Risoluzione Office (AARO), che contiene materiali declassificati su fenomeni anomali non identificati (FANI).

Il portale, che non disponeva di una linea diretta per segnalare gli avvistamenti UFO, ora ha “un meccanismo di segnalazione sicuro” che consente agli “attuali o ex” dipendenti e appaltatori governativi di inviare moduli online con i dettagli sui loro incontri con gli UFO.

Secondo il portale Politico, un modulo di segnalazione simile sarà presto disponibile al grande pubblico.

