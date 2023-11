Circa 200 lupi robotici con luminosi e spaventosi occhi a LED rossi e terrificanti emettitori di suoni per spaventare i predatori selvatici, in particolare gli orsi, sono stati installati in Giappone dal 2018, quando è emersa la prima versione della “bestia meccanica“.

Mentre il paese è alle prese con le conseguenze del declino dei predatori naturali, come i lupi giapponesi cacciati un secolo fa, la nazione si trova ad affrontare una crescente invasione di animali come cervi, cinghiali, scimmie e orsi nei territori in cui vivono i cittadini.

Cervi e cinghiali, in particolare, possono devastare i prodotti agricoli, mentre gli incontri tra esseri umani e scimmie o orsi possono portare a scontri pericolosi.

Sono stati distribuiti circa 180 lupi artificiali in tutto il paese e la misura si è rivelata efficace.

“Fino ad oggi, nessuno ha messo in dubbio la sua efficacia, né abbiamo dovuto affrontare resi per insoddisfazione”, ha detto alla rete australiana ABC News Yuji Ohta, portavoce di Ohta Seiki, il produttore degli spaventa-lupi.

Il robot è costituito da un corpo peloso a quattro zampe, una criniera di capelli grigi e occhi rossi luminosi e feroci. È dotato di rilevatori di movimento che, quando attivati, il lupo muove la testa ed emette suoni diversi come spari, ululati e abbaiare di cani.

Il design del robot ha suscitato qualche lieve critica e risata da parte dei giapponesi, ma sembra abbastanza convincente da spaventare gli animali, pur “mantenendo un elemento di artificiosità teatrale per garantire che le persone non vengano ingannate”, ha concluso Yuji Ohta.