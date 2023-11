TERREMOTO OGGI INDONESIA – Un terremoto di magnitudo 6,6 ha scosso giovedì l’isola di Timor Occidentale, nella provincia indonesiana di Nusa Tenggara Orientale, secondo quanto riferito dall’agenzia geologica indonesiana (BMKG). L’epicentro del sisma di oggi 2 novembre 2023 è stato localizzato sulla terraferma, a una profondità (ipocentro) di 10 chilometri e 24 chilometri a sud-est di Kupang, capoluogo di provincia. L’agenzia rileva che non esiste il potenziale di tsunami.

La violenta scossa di terremoto in Indonesia è stata avvertita con forza in diverse città della provincia, ma non si hanno notizie immediate di danni.

#Gempa (UPDATE) Mag:6.6, 02-Nov-23 04:04:45 WIB, Lok:10.34 LS, 123.76 BT (Pusat gempa berada di darat 24 Km Tenggara Kupang), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) VI Kupang, IV-V Kabupaten Timor Tengah Selatan, III Rote, III Waingapu, III Alor, II Larantuka, II Lembata #BMKG pic.twitter.com/dfpIyxE9C7 — BMKG (@infoBMKG) November 1, 2023

Il capo del Centro terremoti e tsunami della BMKG, Daryono, ha detto di aver ricevuto una segnalazione di danni minori presso l’ufficio del capo regionale di Kupang.