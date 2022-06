Aggiornamento da Londra – Matteo Berrettini, numero 8 del seeding e finalista lo scorso annocontro Novak Djokovic, era reduce da due tornei vinti sull’erba e non faceva mistero di puntare in alto al torneo londinese. Purtroppo è risultato positivo al COVID e quindi è stratto costretto al ritiro.

Matteo Berrettini vs Cristian Garin: diretta streaming tennis Wimbledon 2022 al posto di Rojadirecta. Matteo Berrettini e Cristian Garin sarà il primo match sul Campo 1 nel Day 2 sui prati verdi dell’All Egland Club, con inizio alle ore 14 italiane.

Mattero Berrettini fu, l’anno scorso, il primo italiano a raggiungere l’ultimo atto del Championships , facendo soffrire il n°1 del mondo Novak Djokovic.

Dopo il bis al Queen’s, Matteo Berrettini è pronto per Wimbledon (il terzo Slam della stagione), torneo che sarà trasmesso in esclusiva su Sky. “Sento di non essere ancora il favorito, ma so che posso farcela, che non posso nascondermi dietro un dito”, ha svelato a Sky Sport giorni fa. Il tennista romano, sceso al numero 11 del ranking, è carico ed è disposto anche a fare un fioretto per vincere il torneo: “Per Wimbledon mi taglio la barba o mi tingo di biondo”.

Il montepremi di Wimbledon

Lo Slam londinese ha aumentato ancora di più il prize money, incrementato del 15% rispetto a dodici mesi fa. In totale parliamo di 40.350.000 di sterline. La vittoria vale 2 milioni, la finale poco più della metà. Per un primo turno vengono pagate 50mila sterline.