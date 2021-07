Matteo Berrettini vs Novak Djokovic: diretta streaming tennis Wimbledon 2021 al posto di Rojadirecta. Matteo Berrettini e Novak Djokovic ancora uno di fronte all’altro dopo la sfida di Parigi a Giugno, solo che questa volta per il 25enne tennista romano è un evento molto speciale. E’ infatti la prima volta che un tennista italiano arriva alla finale del prestigioso torneo di tennis di Londra.

Quarti di finale del prestigioso torneo di Parigi: il numero uno al mondo Novak Djokovic affronta l’unico italiano rimasto in gara, il virtualmente numero 7 del mondo nella race che qualifica i primi 8 per le Atp Finals di Torino, Matteo Berrettini.

Dove vedere Berrettini Djokovic Streaming Gratis al posto di Rojadirecta e diretta tv

L’incontro di tennis da Londra che eleggerà il nuovo re di Wimbledon Berrettini Djokovic in diretta tv è programmata oggi domenica 11 luglio 2021 sulla terra verde del campo centrale di Wimbledon. Si potrà vedere in mille modi: in diretta in chiaro su TV8, sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite), con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Il match sarà introdotto da uno studio di approfondimento (dalle 14:30) e poi seguito dalle immagini della premiazione, con Eleonora Cottarelli e il capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri in studio, Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi in collegamento da Londra.

Berrettini Djokovic streaming online gratis per gli abbonati su SkyGO (link skygo.sky.it) e per tutti a pagamento NOW (link www.nowtv.it).