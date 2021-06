Matteo Berrettini vs Novak Djokovic: diretta streaming tennis Roland Garros 2021 al posto di Rojadirecta. Quarti di finale del prestigioso torneo di Parigi: il numero uno al mondo Novak Djokovic affronta l’unico italiano rimasto in gara, il virtualmente numero 7 del mondo nella race che qualifica i primi 8 per le Atp Finals di Torino, Matteo Berrettini.

Djokovic ha sofferto con il compagno italiano Musetti, mentre Berrettini ha approfittato del WO di Roger Federer per essere a questo punto del torneo. Djokovic è alla ricerca del suo 19° Grande Slam, dopo aver vinto l’Australian Open 2021 lo scorso febbraio. “Nole” ha sofferto molto nei quarti di finale contro il giovane italiano Lorenzo Musetti, contro il quale ha dovuto rimontare uno 0-2 contro per vincere 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0 fino a quando Musetti è stato costretto a rinunciare per fastidi

Dove vedere Berrettini Djokovic Streaming Gratis al posto di Rojadirecta e diretta tv

La sfida di tennis di Parigi Matteo Berrettini vs Novak Djokovic in diretta tv è programmata oggi mercoledì 9 giugno 2021 sulla terra rossa del Philippe Chatrier, campo centrale dello slam parigino, come quarto match della giornata. In ogni caso la partita non avrà inizio prima delle ore 20:00 italiane.

Berrettini Djokovic streaming online gratis sui canali di Eurosport, canali di riferimento 210 e 211, in streaming online su Eurosport Player, Discovery+ (accessibili da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV), SkyGO (link skygo.sky.it) e DAZN (link www.dazn.it).