Novak Djokovic vs Daniil Medvedev: diretta streaming finale tennis US OPEN. Un’altra storica finale agli US OPEN 2023: il nuovo numero uno al mondo, il serbio Novak Djokovic, sfida l’attuale numero 3 Daniil Medvedev nei favolosi campi Flushing Meadows di New York. Il tennista serbo è alla ricerca del suo 24esimo Grande Slam e del terzo in questa stagione dopo gli Australian Open e il Roland Garros.

Djokovic-Medvedev in tv

Medvedev ha già battuto Djokovic nella finale degli US Open 2021

La finale di tennis a New York tra Novak Djokovic vs Daniil Medvedev in diretta tv a partire dalle ore 22:00 italiane di oggi domenica 10 settembre 2023 sui canali digitali di Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) in esclusiva.

Djokovic-Medvedev Streaming Live al posto di Rojadirecta

Djokovic-Medvedev streaming online gratis per gli aventi diritto con SuperTenniX da usare con tutti i tipi di media hi-tech, dal computer ai dispositivi mobili. Ricordiamo che “Rojadirecta Tennis Online” non è considerata una opzione legale in Italia.