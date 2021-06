Nell’ambito della collaborazione globale di Nespresso con Chiara Ferragni, apre in Piazza del Carmine 1 a Milano il Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Café, che accoglierà clienti e fan dal 10 giugno al 18 luglio 2021, tutti i giorni dalle 10.30 alle 24.00.

Per la prima volta in Italia nasce uno spazio iconico, dedicato alla caffetteria e alla ristorazione, grazie alla collaborazione tra Nespresso e l’imprenditrice digitale più famosa, con l’obiettivo di far vivere un’esperienza unica a tutti gli appassionati di caffè e ai fan di Chiara.

Un concept pensato per riunire, in tutta sicurezza, le persone davanti a un caffè e vivere un’esperienza vivace e frizzante in un’atmosfera rilassante e accogliente, che possa nuovamente riunirci per condividere con stile l’amore per il caffè. Un ambiente che nasce dall’incontro tra il design di Nepresso e il mondo di Chiara Ferragni, in un locale in grado di riflettere al meglio lo spirito della collaborazione e della Limited Edition Nespresso X Chiara Ferragni.

Ma non solo. Oltre a una vera full immersion nello stile ci sono anche valori condivisi. L’importanza di Chiara come imprenditrice digitale, il suo impegno nel trasmettere valori positivi alle nuove generazioni, come l’empowerment femminile e l’attenzione verso la sostenibilità, sono ambiti particolarmente cari a Nespresso, e che uniscono i due brand in questa nuova collaborazione.

“Abbiamo scelto di lavorare con Chiara perché è una pioniera come imprenditrice e ha aperto la strada a molti imprenditrici ed imprenditori digitali dopo di lei, come Nespresso ai suoi inizi, rivoluzionando il modo in cui le persone apprezzano il caffè e la cultura del caffè” – spiega Stefano Goglio, Direttore Generale di Nespresso Italiana. – “Il valore aggiunto che siamo convinti Chiara porterà è legato anche ai valori positivi che condivide con Nespresso e che ci auguriamo possa trasmettere anche alle nuove generazioni che Chiara è in grado di raggiungere con trasparenza e semplicità. Proprio grazie alla condivisione di questi valori, quest’estate vogliamo riunire molte persone intorno a una tazza di caffè. Di persona o virtualmente, per festeggiare l’estate insieme”.

“Dopo tanti mesi, è incredibile vedere questo luogo prendere vita” racconta Chiara Ferragni, “Al Nespresso x Chiara Ferragni Cafè abbiamo voluto creare un’atmosfera rilassata e di gioia per i Milanesi o per chi torna a scoprire la città. Spero possa essere un luogo di condivisione dei prodotti Nespresso ma anche di alcuni momenti di gioia per i miei follower”.

Al Temporary Cafè sarà possibile fermarsi dalla colazione fino alla cena, totalmente immersi nel mondo di Chiara, dagli arredi blooming rose, beige, azzurro e pure white, all’utilizzo dell’iconico occhio di Chiara Ferragni brand, accanto al Monogramma Nespresso, per vestire arredi e dettagli e costruendo così un’atmosfera estiva pop e irriverente che incontra in modo perfetto il fascino e l’eleganza del brand di caffè. Completamente ispirato all’estate e personalizzato Nespresso e Chiara Ferragni, il Temporary Cafè, aperto per 45 giorni, è completamente studiato con colori e materiali naturali, dalle sedute ai divani rattan, sedute in iuta naturale e un’atmosfera suggestiva, anche sotto gli ombrelloni esterni, per godersi un caffè, un aperitivo o una cena.

Protagonisti i caffè Nespresso, dai super classici alle ricette pensate per l’estate con i caffè con ghiaccio, nonché i Caffè Vertuo Line, eccezionalmente proposti al Nespresso x Chiara Ferragni Cafè in una station “Coffee to Go” su Piazza del Carmine, per essere gustati in modalità takeaway e con Paper Cup brandizzate, dall’espresso ai formati più lunghi. Ma non solo, perché anche il classico cappuccino potrà essere decorato e servito con una speciale personalizzazione della crema ispirata a Nespresso e Chiara, mentre il monogramma Nepresso e l’occhio di Chiara Ferragni brand ricorrerà dalle tovagliette ai tovaglioli, ai cuscini all’outfit del personale di sala fino alle bag.

Dagli appetizer alle pizze e alle focacce, fino ai piatti preferiti di Chiara, tra le proposte food del Cafè è possibile trovare anche bowls, proposte wok, club sandwich, pad-thai e piatti mediterranei per una cucina leggera e gustosa, a cura di God Save The Food, e negli spazi del ristorante.

Oltre al relax per un caffè pomeridiano sarà infatti disponibile anche il brunch, sabato e domenica dalle 12.00 alle 15.00, oltre al servizio delivery e takeaway e tutte le occasioni dalla colazione, all’aperitivo al momento della cena e del dopo cena. Tra le proposte di caffè Nespresso invece, oltre ai classici e al caffè on the Go, anche la ricetta di caffè firmata da Chiara: un espresso con ghiaccio e latte di cocco per dare note tropicali ed estive, zucchero rosa e per concludere zucchero filato o marshmallows. Non mancherà ovviamente una selezione di dessert home made con cioccolatino personalizzato, birre e cocktail per il classico aperitivo. Il Temporary Cafè rispecchia lo spirito creativo della nuova summer collection in edizione limitata Nespresso X Chiara Ferragni che ha visto Chiara trasformare con il suo stile iconico alcune delle più amate macchine e accessori Nespresso. Protagonista della collezione, lanciata lo scorso 28 maggio, la macchina Vertuo Next in edizione limitata, disponibile nel colore rosa pastello con il suo iconico occhio di Chiara Ferragni brand visibile sul laterale, e in grado di preparare un’ampia gamma di caffè di diverse lunghezze in tazza, per ogni gusto o momento estivo, da condividere con gli amici e la famiglia.

Attenzione alla sostenibilità e all’ambiente si uniscono poi all’anima glamour ed elegante del Cafè anche nell’area di Piazza del Carmine, interamente protagonista grazie alla presenza di fioriere con speciali panchine integrate e dedicate al progetto di Nespresso “Da Chicco a Chicco”, un regalo da parte di Nespresso e Chiara per la città di Milano. Sarà infatti possibile sostare sulle panchine con il proprio caffè on the go e scoprire la storia del programma di economia circolare che da 10 anni permette, grazie all’aiuto dei consumatori che riportano le capsule esauste in Boutique o nelle isole ecologiche partner dell’iniziativa, di trasformare un chicco di caffè in un chicco di riso. Nelle grandi fioriere anche il compost realizzato grazie al caffè esausto delle capsule, separato dall’alluminio e impiegato poi per la coltivazione di una risaia italiana da cui Nespresso acquista il riso che viene donato al Banco Alimentare della Lombardia e del Lazio.

Nell’ambito del programma Nespresso per l’Italia inoltre, che racchiude iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio italiano, nel mese di giugno tutti i clienti che riporteranno le capsule esauste nelle Boutique Nespresso con area recycling attiva riceveranno in omaggio proprio un sacchetto di compost da 1kg realizzato con il caffè usato, fino ad esaurimento scorte.

Tutti gli aggiornamenti sul fitto calendario estivo di #NespressoxChiaraFerragni saranno disponibili su @nespresso, @nespresso.it @chiaraferragni e @chiaraferragnibrand