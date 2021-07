Coronavirus: A Malta in quarantena 130 ragazzi italiani, i positivi COVID sono 50

Sarebbero tra 120 e 130 gli italiani in quarantena a Malta che finora, secondo quanto si è appreso, si sono messi in contatto con l’Ambasciata italiana. La maggior parte di loro giovani studenti sull’isola per dei corsi d’inglese. Una cinquantina di loro sono risultati positivi al Covid-19.

Sarebbero tra 120 e 130 gli italiani in quarantena a Malta che finora, secondo quanto si è appreso, si sono messi in contatto con l'Ambasciata italiana. La maggior parte di loro giovani studenti sull'isola per dei corsi d'inglese. Una cinquantina di loro sono risultati positivi al Covid-19. Molti degli...

Molti degli italiani in quarantena sono minorenni. L’ambasciata italiana ha organizzato un servizio di trasporto per radunare gli studenti in un covid hotel nel quale non è consentito l’accesso agli estranei.ha colpito anche ragazzi di altri paesi.