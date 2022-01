Scuola: più di 8 classi su 10 hanno studenti assenti Positivi da Covid o in Quarantena.

Secondo un sondaggio di ScuolaZoo che ha coinvolto 55mila studenti italiani tra i 14 e i 19 anni, in più di 8 classi su 10 ci sono casi di studenti assenti per positività da Covid o per obbligo di quarantena. L’aumento dei contagi ha messo ko non solo gli studenti, ma anche i professori: in una classe su due ci sono docenti assenti, in malattia o in quarantena.

Un altro dato che emerge è che il 48% dei rispondenti ha riscontrato disagi relativi al sistema di tracciamento: tra risultati dei tamponi che tardano ad arrivare, green pass non riattivati e difficoltà a ottenere certificati di guarigione, il rientro a scuola è stato disordinato e pieno di incertezze.