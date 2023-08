UFO, Ovni, luci misteriose, il vulcano Popocatépetl, vicino la città di Puebla, in Messico, è da sempre il protagonista assoluto dell’ufologia di quel paese. Avvistamenti con testimonianze video hanno reso questo fenomeno ancora più interessante, richiamando l’attenzione di migliaia di ricercatori e studiosi provenienti da tutto il mondo.

Nel corso degli anni, infatti, molti hanno parlato dei fenomeni strani che si verificano intorno al vulcano Popocatépetl, che si pensa sia una possibile base UFO. Sono stati avvistati oggetti volanti non identificati e creature strane intorno al vulcano. Cacciatori di UFO, agenzie governative e alpinisti hanno documentato questi avvistamenti con foto e video.

Di recente, un utente di Twitter ha condiviso una foto di un oggetto volante non identificato sopra il vulcano. Gli utenti si chiedono perché queste astronavi sembrano attratte dal vulcano, e si suppone che possano trovare risorse o materiale all’interno. È affascinante la quantità di avvistamenti di fenomeni aerei non identificati intorno al vulcano Popocatépetl.

Avvistamenti di Fenomeni Aerei Non Identificati intorno al vulcano Popocatépetl

I fenomeni insoliti intorno al vulcano Popocatépetl

Durante le decadi passate del Novecento, molto si è discusso sui fenomeni insoliti che si verificano intorno al vulcano Popocatépetl, e si sospetta fortemente che possa essere una struttura extraterrestre, dove sono stati avvistati numerosi presunti avvistamenti che attirano l’attenzione delle persone.

Avvistamenti documentati di Fenomeni Aerei Non Identificati

Questi avvistamenti non sono stati solo segnalati da cacciatori di UFO, ma sono stati documentati con fotografie e video provenienti da telecamere di agenzie governative, emittenti televisive e persino da alpinisti esperti che hanno avuto incontri ravvicinati con fenomeni aerei non identificati (FANI).

Presenza di esseri strani intorno al vulcano

Inoltre, si racconta nella zona che siano stati visti esseri strani di oltre due metri intorno al vulcano, senza alcuna protezione, che si dice abitino all’interno di Don Goyo.

Secondo un’intervista concessa a El Universal, il rinomato cacciatore di UFO Salvador Guerrero ha dichiarato che durante una registrazione con History Channel sui Fenomeni Aerei Non Identificati (FANI) in America Latina, hanno catturato con telecamere ad alta definizione un oggetto fluttuante, argentato e luminoso per 16 secondi, prima che si nascondesse dietro il Popocatépetl.

Di recente, l’argomento è tornato di attualità perché è stato avvistato un altro oggetto volante non identificato che sorvolava il cratere di Don Goyo a Puebla, e ciò è stato catturato in fotografia e condiviso sui social media.

La foto è stata scattata l’8 gennaio 2023 dall’utente di Twitter @karlah_garcia, che ha immediatamente taggato il rinomato ricercatore del fenomeno Jaime Maussan, il quale ha dichiarato di aver trovato l’avvistamento UFO molto interessante.

La pubblicazione si è diffusa rapidamente su Twitter e oltre la piattaforma, poiché gli utenti hanno cominciato a chiedersi perché le presunte astronavi siano così attratte dal vulcano, teorizzando che potrebbero sfruttare il calore come fonte di energia o essere interessate all’estrazione di qualche elemento o materiale specifico.

“Mi sono sempre chiesto cosa stiano cercando all’interno dei vulcani, se si approvvigionano di calore, estraggono minerali o sono semplicemente curiosi“.

La sorpresa degli utenti è stata evidente, poiché la foto mostra chiaramente un “oggetto volante non identificato” a forma di disco.

Questo non è l’unico fenomeno recentemente documentato, in quanto durante una piccola eruzione del vulcano qualche mese fa, un fulmine di colore blu ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno affermato si trattasse di un fenomeno extraterrestre.

Uno dei video più popolari di questi avvistamenti misteriosi è stato registrato dalle telecamere governative, dove si può vedere una sorta di barra luminosa che entra nel cratere del Popocatépetl.

È affascinante la quantità di avvistamenti di Fenomeni Aerei Non Identificati intorno a Don Goyo, il che ci fa davvero interrogare se il Popocatépetl sia effettivamente una base UFO.

Costante attività UFO documentata con Immagini Video

Ci sono dozzine di avvistamenti UFO che sono stati registrati fino ad oggi nei dintorni del vulcano Popocatépetl. Telecamere di enti governativi, emittenti televisive e aziende in genere, oltre a telecamere indipendenti di persone e ricercatori. Anche le testimonianze di esperti alpinisti che affermano di aver visto esseri alti più di 2 metri camminare senza alcuna protezione, a più di 4.400 metri di altezza. La gente del posto crede che esseri misteriosi vivano nelle viscere del vulcano: una possibile base extraterrestre?