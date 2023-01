Ancora una volta, una luce misteriosa è apparsa sorvolando l’enigmatico vulcano Popocatépetl, che si è mosso sopra la città di Puebla, in Messico, fino a perdersi dietro le telecamere di un noto hotel della zona. Nel video si vede chiaramente come appare lo strano bagliore sul fianco del vulcano Popocatépetl. Successivamente compie un lungo viaggio attraverso gran parte della città, fino a quando non esce dallo schermo.

Luce misteriosa sul vulcano Popocatépetl

Finora nessuno è riuscito a spiegare cosa sia successo e il luogo è sconosciuto al traffico aereo. Pertanto, non si può negare se si tratta di un aeroplano o di un aereo terrestre. Il famoso ufologo e teorico, Scott C Waring, ha annunciato attraverso i suoi social network che non c’erano dubbi che si trattasse di una nave aliena.

Tuttavia, è necessario attendere ulteriori ricerche.

Al momento, diversi utenti lo hanno trattato come un oggetto volante non identificato. Ed è necessario sottolineare che non è la prima volta che vengono catturati UFO luminosi che entrano, escono o volano intorno al vulcano Popocatépetl.

Un altro bagliore misterioso è stato catturato qualche anno fa in giro per le pendici del vulcano, grazie alle telecamere di monitoraggio situate nel campo di Tlamacas. In detto video, trasmesso dallo stesso account Webcams de México, è possibile vedere chiaramente una luce tremolante e intensa che si muove durante la mattina presto dell’11 dicembre 2021. Secondo quanto si può vedere nella registrazione, il bagliore è stato osservato per un periodo di tempo superiore a un’ora, tra le 4:35 e le 6:00 del mattino. Essendo le 5:46 il momento in cui sono stati catturati più flash.

Costante attività UFO

A causa dell’attività vulcanica di Popocatépetl, l’accesso alle persone alle piste o al cratere vulcanico è severamente vietato, rendendo impossibile indagare ulteriormente sull’evento. 8 anni fa, nel 2015, le stesse webcam del Messico e SkyAlert annunciarono una strana illuminazione osservata il 31 marzo, mentre attraversavano una fumarola generata dall’attività vulcanica.

Ci sono dozzine di avvistamenti UFO che sono stati registrati fino ad oggi nei dintorni del vulcano Popocatépetl. Telecamere di enti governativi, emittenti televisive e aziende in genere, oltre a telecamere indipendenti di persone e ricercatori. Anche le testimonianze di esperti alpinisti che affermano di aver visto esseri alti più di 2 metri camminare senza alcuna protezione, a più di 4.400 metri di altezza. La gente del posto crede che esseri misteriosi vivano nelle viscere del vulcano: una possibile base extraterrestre?