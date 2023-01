Un team di archeologi ha scoperto che gli esseri umani indossano pelli di orso per proteggersi dal freddo da almeno 300.000 anni, secondo un articolo pubblicato di recente sul Journal of Human Evolution.

I ricercatori sono giunti a questa conclusione dopo aver analizzato una serie di tracce di tagli sul metatarso e sulle ossa delle dita di un orso delle caverne rinvenute in un sito paleolitico a Schöningen, nello stato federale della Bassa Sassonia (Germania).

Ivo Verheijen, uno studente di dottorato nel progetto di ricerca di Schöningen e autore principale dello studio, spiega che i segni di taglio erano fini e precisi, al fine di garantire una rimozione delicata della pelle.

‘Questi tagli scoperti di recente indicano che gli esseri umani nel nord Europa erano in grado di sopravvivere in inverno circa 300.000 anni fa grazie alle calde pelli di orso’, spiega il ricercatore, impiegato presso l’Ufficio statale della Bassa Sassonia per la conservazione dei monumenti.

Nuova prospettiva

La pelliccia invernale di un orso è composta sia da pelo esterno lungo, che forma un leggero strato protettivo, sia da pelo corto e denso, particolarmente adatto per l’isolamento. Gli orsi, compresi gli orsi delle caverne, una specie ormai estinta, avevano bisogno di una pelliccia altamente isolante per andare in letargo.

Allo stesso modo, Verheijen precisa che l’animale i cui resti sono stati analizzati doveva essere un orso adulto che è stato cacciato e scuoiato, poiché la pelle deve essere rimossa poco dopo la morte dell’animale, altrimenti il ​​pelo si perde e la pelle diventa inutilizzabile.

Secondo il professor Nicholas Conard, che guida il progetto di ricerca di Schöningen, questa scoperta apre una nuova prospettiva, in quanto rivela che gli animali non erano usati solo come fonte di cibo, ma anche la loro pelle era essenziale per sopravvivere al freddo, che potrebbe essere visto come uno dei più antichi adattamenti attivi dei primi esseri umani al clima settentrionale.