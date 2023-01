Rai Radio2 piace anche in tv. E i numeri dimostrano che l’esperimento funziona. Moltissimi ascoltatori hanno preso d’assalto i social dell’emittente di Via Asiago 10 per manifestare tutta la loro gioia nei confronti della novità delle ultime settimane, che ha portato Rai Radio2 ad essere visibile anche sul 202 del digitale terrestre.

Ma Radio2 funziona anche su Rai2.

Il Social Club, con Luca Barbarossa e Andrea Perroni, con picchi oltre il 7 percento, è ormai un appuntamento irrinunciabile per centinaia di migliaia di telespettatori. Giovedì notte nuovo picco di share (6.1) anche per I Lunatici, con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio che hanno intrattenuto su Rai2 più di 200.000 persone. E sono ottimi anche i numeri di Radio2 Happy Family, il format rivelazione della scorsa estate. La radio che si guarda, la tv che si ascolta. Parole d’ordine: interazione e crossmedialità. Il 2023 per l’emittente guidata da Paola Marchesini pare già un successo. E alle porte c’è Sanremo…