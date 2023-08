La Bundesliga ha già mandato in archivio la prima giornata che ha registrato un solo pareggio, quello fra Augsburg e M’Gladbach, peraltro spettacolare visto che si è concluso addirittura 4-4. Nel complesso è stato un week end dove gli attaccanti l’hanno fatta un po’ da padrone oppure le difese erano ancora particolarmente distratte, a seconda dei punti di lettura. Ben 34 i gol realizzati infatti dove spiccano il 4-0 del Bayern in casa del Werder Brema, il 5-0 con cui lo Stoccarda ha liquidato il Bochum e il 4-1 che l’Union Berlino ha rifilato al Mainz.

Per quanto concerne ora la seconda giornata in arrivo, che si dipanerà fra venerdì 25 e domenica 27 agosto, gli intenditori sono propensi a considerare particolarmente favorito il Lipsia nei confronti dello Stoccarda, nonostante la sconfitta dei primi e la roboante affermazione dei secondi.

L’undici di Marco Rose, sconfitto all’esordio in casa del Bayer Leverkusen, viene dato vincente con una quota di 1.50 contro il 5.68 del segno 2 nelle scommesse bundesliga . L’altra sfida che vede i padroni di casa particolarmente avanti nei pronostici è Friburgo-Werder Brema: 1.66 la quota del segno 1, 4.87 invece il successo esterno, mentre il Bayern Monaco viene considerato già… vincitore visto che il successo casalingo contro l’Ausburg è dato appena a 1.08 contro il 18,75 del segno 2.

La sfida invece al momento considerata in equilibrio è quella che vedrà protagoniste Heidenheim-Hoffenheim: il segno 1 è a 2.92, mentre il 2 è quotato 2.25.

Per quanto riguarda invece i bomber è ovvio che l’arrivo di Harry Kane al Bayern per la cifra record di 110 milioni abbia avuto il potere di destabilizzare le quote e infatti l’attaccante inglese, in gol all’esordio in Bundesliga e anche con un assist all’attivo (sul primo gol firmato da Sane), è il grandissimo favorito con una quota di 1.50 affinchè diventi il capocannoniere del torneo 2023-2024. Alle sue spalle Sebastien Haller (10.00) e poi la coppia Randal Muani e Lois Openda (12.00).