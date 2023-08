Sei stanco del fatto che, dopo solo un paio di giorni in frigorifero, il broccolo perda la sua freschezza e inizi a deteriorarsi?

Vorresti che il broccolo durasse settimane conservato in frigorifero senza rovinarsi?

Il broccolo è una verdura preferita da molte persone, che spesso lo aggiungono a una grande varietà di piatti, tuttavia dobbiamo accettare che non c’è niente di più frustrante che vedere come si rovina nel frigorifero dopo solo pochi giorni.

Questo è un grande problema per molte persone perché comporta uno spreco significativo di cibo e denaro. Tuttavia non c’è motivo di rassegnarsi a questa situazione, poiché è possibile prolungare il tempo di conservazione di questa verdura in modo molto semplice modificando solo il modo in cui la conserviamo.

Per aiutarti in questo, oggi ti sveleremo passo dopo passo come conservare correttamente il broccolo nel frigorifero.

Quindi se vuoi sapere come fare in modo che questa verdura duri per diverse settimane, ti invitiamo a continuare a leggere, perché ti racconteremo tutti i dettagli.

La tecnica infallibile per conservare il broccolo fresco e in buone condizioni per diverse settimane

Se hai comprato del broccolo al supermercato e desideri conservarlo per diverse settimane senza che perda la sua freschezza o si rovini, ti consigliamo di fare quanto segue:

1) Rimuovi il gambo e le foglie

La prima cosa da fare per la corretta conservazione del broccolo è tagliare la maggior parte del gambo e delle foglie che solitamente accompagnano questo prodotto. Per farlo, basta prendere un coltello e rimuovere queste parti. Se in questo momento noti una parte danneggiata del broccolo, è meglio rimuoverla.

2) Separa i broccoli per porzioni



Una volta fatto quanto sopra, sarà il momento di iniziare a separare i broccoli per porzioni, comunemente chiamate “alberelli”. Puoi farlo semplicemente con la forza delle tue mani o con l’aiuto di un coltello. Quando avrai finito, mettili da parte per un momento.

3) Prepara il contenitore

Per la corretta conservazione del broccolo avremo bisogno di un contenitore ermetico in cui possano entrare tutte le porzioni. Quando lo avrai a portata di mano, prendi un paio di tovaglioli di carta e posizionali come se volessi avvolgere l’interno del fondo e le pareti del contenitore.

4) Proteggi il broccolo

Senza lavare o disinfettare, inizia a mettere i pezzi di broccolo lungo il contenitore, quando uno strato sarà pieno, metti un tovagliolo di carta sopra di esso e poi metti il resto delle porzioni di broccolo. Durante questo processo, assicurati che ci sia sempre un alternarsi di uno strato di broccolo e uno di tovagliolo di carta e, in cima al sistema, deve rimanere uno strato di tovagliolo di carta. Quando avrai finito, chiudi perfettamente e conserva in frigorifero. Infine, tieni presente che ogni volta che utilizzi una porzione di broccolo devi lavarla e disinfettarla.