Video Virale: Mamma mentre allatta salva la sua Oca Frankie dall'attacco di una Aquila Calva

La canadese Cait Oakley sta attualmente scalando l’Olimpo dei supereroi di TikTok. In un video, si precipita in soccorso della sua oca mentre allatta al seno e indossa solo mutandine. La donna, Cait Oakley dal Canada aveva già perso tre polli a causa di un’aquila calva, grande uccello rapace noto per il piumaggio bianco della testa.

La sua amata oca domestica “Frankie” non doveva essere il pasto successivo, quindi ha contrastato l’attacco dell’uccello rapace allattando e solo con un paio di mutande.

La mamma si è guadagnata il titolo su internet di “supereroe in mutandine“

Lo scenario di salvataggio sexy è stato registrato tramite le telecamere esterne e ha trovato la sua strada su TikTok, dove è già stato visto oltre sette milioni di volte.

L’oca domestica “Frankie” ha riso istericamente nel video quando ha visto il cattivo arrivare e si è fermata davanti alla porta d’ingresso. Tuttavia, quando l’aquila calva afferrò la sua preda, fu in grado di portarla solo per pochi metri fino al portico anteriore prima che la proprietaria Cait Oakley, vestita in modo succinto, la aggredisse portando la sua piccola figlia in braccio che stava allattando verso l’aquila. La cosa principale per la mamma eroe è che l’oca “Frankie” sta bene e che può superare rapidamente lo shock.

Ecco il video dell’eroico inseguimento della mamma con il bebè in braccio che continuava ad allattare durante il salvataggio dell’amica oca.