VIDEO: Branco di cervi esce da una Foresta, "attacca" un garage e scoppia il caos

Un utente ha condiviso un video sui social network (ti mostriamo quello pubblicato su YouTube) che cattura il momento insolito in cui un branco di cervi esce da una foresta, attraversa una strada e corre freneticamente verso una casa. Uno degli animali finisce per sbattere a tutta velocità sulla porta del garage del proprietario del video, mentre altri congeneri entrano in collisione tra loro.

Le ragioni del comportamento dei cervidi sono sconosciute, ma si ritiene che siano sfuggite all’incidente incolumi, poiché le immagini mostrano come riprendono la loro marcia.