Formula 1 Streaming: GP Monaco 2022 online live diretta tv. Sul circuito di Montecarlo, una delle piste più prestigiose, si svolge il settimo appuntamento della stagione di F1 2022 con le due Ferrari di Leclerc e Sainz protagoniste di questo inizio di stagione: si corre il Gran Premio di Montecarlo. Dopo il successo della Red Bull e di Max Verstappen a Barcellona, c’è solo un obiettivo per Charles Leclerc e la Ferrari: cercare il riscatto.

Dove vedere Qualifiche e Partenza Gara Ferrari GP Monaco di F1 2022 in streaming live e diretta al posto di Rojadirecta TV



Il problema di affidabilità alla F1-75 ha compromesso l’ultima gara di Leclerc, che in casa farà di tutto per tornare al successo.

Il Gran Premio di Monaco di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. In chiaro su TV8.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta online è illegale, quindi oscurato in Italia. Di seguito gli orari previsti:

Sabato 28 maggio > ore 16 Qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza.

per determinare pole position e griglia di partenza. Domenica 29 maggio > ore 15 Partenza Gara.