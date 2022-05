Navigazione in realtà aumentata Live View su Google Maps

Come abbiamo già accennato in precedenti articoli, Google Maps è una di quelle applicazioni che cerca costantemente di integrare nuove cose e migliorare i suoi strumenti, cosa in cui è abbastanza bravo. Infatti, e nel caso non ne foste a conoscenza, da tempo è presente all’interno dell’app una funzione molto interessante che permette di navigare utilizzando la realtà aumentata, nello specifico tramite lo strumento Live View.

La navigazione in realtà aumentata

La navigazione in realtà aumentata è qualcosa che non tutti conoscono, ma che molti probabilmente vorrebbero provare per muoversi in una città sconosciuta in modo più preciso e veloce. Come suggerisce il nome, questa funzione Live View ti consente di orientarti meglio attraverso l’uso della tua fotocamera mobile, che ti aiuterà a vedere le indicazioni reali sullo schermo per raggiungere la tua destinazione.

Ad essere onesti, risulta essere, poiché invece di mostrarti solo la mappa e il percorso, ti mostra letteralmente il percorso che dovresti seguire.

Affinché questa funzione abbia effetto all’interno dell’app, è necessario verificare che il proprio cellulare sia compatibile con ARcore, indipendentemente dal fatto che si tratti di un terminale Android o iPhone. In questa pagina di Google, puoi conoscere queste informazioni e quali cellulari sono compatibili con tale tecnologia.

Come utilizzare la funzione Live View all’interno di Google Maps

Ora, supponendo che il tuo cellulare sia compatibile e tu abbia scaricato l’app Google Play Services per AR, dovrai solo seguire i passaggi che vedrai di seguito per poter utilizzare la funzione Live View all’interno di Google Maps.

Per utilizzare la funzione Live View in Google Maps e usufruire della navigazione aumentata:

Accedi all’app Google Maps e scegli il luogo in cui vuoi andare.

Una volta definito il punto, cliccaci sopra e poi all’interno della sua scheda informativa, clicca sul pulsante blu in basso che dice “Come arrivarci”.

Nella barra del metodo di trasporto posizionata sulla mappa, premere l’opzione per camminare.

Ora premi sul nuovo pulsante blu in basso che indica “Live View”.

A questo punto dovrai iniziare a concentrarti con la tua fotocamera su tutto ciò che ti circonda, siano edifici, insegne, negozi o locali in modo che Google possa definire dove ti trovi in ​​quel momento.

E il gioco è fatto, quando l’app ha finito di localizzarlo, ti mostrerà il percorso che devi seguire attraverso la vista reale dalla tua fotocamera.