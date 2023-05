Formula 1 Streaming: GP Monaco 2023 online live diretta tv. Il Gran Premio di Monaco-Montecarlo è la sesta gara del Mondiale di Formula 1 del 2023 e rappresenta una grande occasione per gli altri team di sfidare la Red Bull, che ha dominato fino ad ora. La pista del Principato è unica e la pole position ha un’enorme importanza. La Ferrari e l’Aston Martin sembrano avere le carte in regola per vincere, mentre la Mercedes presenta una nuova macchina. Andiamo a scoprire gli orari e come gestiranno la diretta streaming Sky e TV8.

Sabato 27 maggio > Ore 16:00 Qualifiche Griglia di Partenza.

Domenica 28 maggio > Ore 15:00 Partenza Gara (differita dalle 18 su TV8).

Dove vedere Qualifiche e Partenza Gara Ferrari GP Monaco di F1 2022 in streaming live e diretta al posto di Rojadirecta TV



Il Gran Premio di Monaco di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali Sky Sport F1 e Sky Sport Uno che trasmetteranno in diretta integrale prove libere, qualifiche e partenza gara. Gli utenti Sky Q potranno anche vedere la stessa programmazione su Sky Sport 4K, con alcune differenze editoriali e di palinsesto. TV8 trasmetterà gratuitamente ma in differita, quindi non ci saranno coperture in diretta per l’appuntamento di Monte-Carlo.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta online è illegale, quindi oscurato in Italia.