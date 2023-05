Viaggiare sicuri – Ad almeno cinque persone di età compresa tra i 24 ei 50 anni, due donne e tre uomini, è stata diagnosticata l’istoplasmosi presso l’ospedale Ignacio García Téllez dell’IMSS. Tutti i colpiti erano turisti che si trovavano nei cenotes di Homún, nello Yucatán (Messico), tra luglio e agosto 2022.

Cos’è l’istoplasmosi ?

L’istoplasmosi è un’infezione causata dall’inalazione delle spore di un fungo che si trova spesso negli escrementi di uccelli e pipistrelli.

Quali sono i sintomi dell’istoplasmosi ?

Il ministero federale della Salute del Messico ha rivelato il caso in un bollettino pubblicato lo scorso lunedì 22 maggio, dove ha spiegato l’importanza di informare il turismo e ia causa del

L’istoplasmosi è caratterizzata da tosse e dolore toracico che peggiora durante la respirazione, febbre, dolori articolari, brividi e ulcere della bocca. Secondo l’agenzia, tutte le persone studiate avevano una storia di visita a un cenote a Homún. Inoltre, i cinque pazienti presentavano febbre; quattro cefalea, tosse secca, artralgia (dolore articolare) e mialgia (dolore muscolare), e tre manifestavano anche astenia (affaticamento) e dispnea (difficoltà respiratoria), precisano i medici. Le cinque persone sono state sottoposte a un test di laboratorio sierologico positivo per confermare la diagnosi e anche a una tomografia polmonare che ha fornito dati caratteristici della malattia.

Viaggiare sicuri: cautela quando si visitano i cenotes

Il fungo dell’istoplasmosi prolifera in luoghi umidi e bui, come grotte, grotte, cenotes chiusi, cupole di chiese, pozzi e aree di costruzione o case abbandonate, come quelle che esistono nello Yucatan. I turisti di solito visitano questi siti senza misure specifiche, poiché gli stessi abitanti della zona non sono consapevoli che questo tipo di rischio è presente e può incidere sulla salute dei turisti.