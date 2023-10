Il vulcano Popocatépetl, situato nella parte centrale del Messico e attivo da diversi mesi, ha scaricato questo sabato materiale incandescente su uno dei suoi versanti, registrando una serie di scosse di terremoto.

La Direzione Comunale della Protezione Civile dello Stato di Puebla ha precisato nel suo resoconto X che il semaforo di allerta vulcanica rimane nella Fase Gialla 2, mentre c’è una bassa probabilità di caduta di cenere.

Da parte sua, il Centro nazionale per la prevenzione dei disastri (Cenapred) ha riferito questo sabato nel suo bollettino quotidiano sull’attività del Popocatépetl che nelle ultime 24 ore sono state rilevate 195 esalazioni a bassa intensità di vapore acqueo, gas vulcanici e occasionalmente cenere.

Allo stesso modo, l’agenzia ha registratodi ampiezza molto bassa e bassa.

Cenapred ha inoltre invitato i cittadini a non tentare la scalata al “Don Goyo“, come è popolarmente conosciuto il vulcano, a causa delle esplosioni che lanciano frammenti incandescenti. In questo senso ha ricordato la necessità di rispettare il raggio di esclusione di 12 chilometri dal cratere.

#MonitorPopocatépetl 🌋 | 14:20 h. se presenta un periodo de alta actividad, con presencia de tremores y lanzamiento de material incandescente sobre las laderas del volcán. 🚦 Semáforo volcánico: Amarillo, Fase 2. 🌋 Probabilidad de caída de ceniza: Baja. 🌬️ Viento: Noreste. pic.twitter.com/BeVo634Vid — PC Municipal Puebla (@PCPueblaCapital) October 14, 2023